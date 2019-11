La Russie va transférer des technologies de construction uniques au Royaume d'Arabie saoudite suite à la visite du président Vladimir Poutine

De nombreux experts ont déclaré qu'à la suite de la visite du président Poutine, les relations russo-saoudiennes ont indéniablement atteint un nouveau degré de partenariat stratégique. La Russie a exprimé le désir de transférer des technologies, dans un premier temps dans le domaine de la construction, qui aideront non seulement à résoudre les problèmes de logement du Royaume, mais auront également un impact positif sur le développement de l'économie du pays de manière générale.

Dans le cadre de l'initiative « vision 2030 » du Royaume, élaborée par le prince héritier Mohammed ben Salmane, le Royaume s'est donné pour ambition de développer la construction de logements de masse afin d'offrir des habitations abordables et confortables aux citoyens du Royaume, augmentant ainsi le parc immobilier de 60 % d'ici 2020 et de 70 % d'ici 2030, et créant un marché de résidences écologiques et économes en énergie.

Les constructeurs russes ont introduit et mis en œuvre avec succès une technologie de construction résidentielle ultrarapide unique au sein de la fédération russe. Cette technologie emploie des machines uniques permettant de produire des blocs de chambres à grande vitesse et à bas coût, conçus avec une haute précision géométrique et surtout, une haute qualité afin de faciliter les finitions ultérieures.

« Jusqu'à présent, seuls quelques pays ont développé des innovations efficaces pour la construction de logements, ce qui affecte la qualité du processus de construction, le coût du logement ainsi que la vitesse de construction des bâtiments. Nos technologies permettent de construire un bâtiment de 17 étages à trois ou quatre blocs d'accès en un mois seulement. Des villas de 250 à 300 mètres carrés peuvent être construites en deux jours. Certains comparent notre technologie de construction à des pièces de LEGO, avec lesquelles un enfant peut construire une maison à partir de cubes finis. Nous prévoyons de livrer cette technologie à l'Arabie saoudite dès 2020. Nous avons construit et mis en service plus d'un million de mètres carrés de logements en Russie. Nous sommes prêts à transférer ces technologies de construction uniques à nos partenaires dans divers pays du monde », a noté Alexander Tsyban, président du Conseil économique suprême de l'Organisation de coopération économique eurasiatique et constructeur distingué de Russie.

Le 14 octobre 2019, dans la ville d'Al Khobar, un accord sur l'établissement d'une « alliance internationale » dans le domaine de la construction ultrarapide de logements et de la mise en œuvre de technologies de construction en blocs a été signé. Les parties à l'accord incluent le groupement d'entreprises Al Suwaiket (Arabie saoudite), sous la direction du milliardaire et philanthrope saoudien le Cheikh Moubarak A. Al Suwaiket, et l'entreprise de construction « Vibor OBD » (Russie) - (www.vyborstroi.ru).

L'alliance ainsi créée a des plans ambitieux visant à participer à la construction de 850 000 bâtiments résidentiels à travers le Royaume et à distribuer ce volume de construction unique à l'aide de technologies de construction de logements en blocs, non seulement dans les pays du Golfe, mais également dans d'autres nations.

SOURCE Eurasian Economic Cooperation Organization