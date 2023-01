La saison 2 de « CHASING DREAMS » arrive en janvier !...

Les épisodes de la série TV de la Golden Trail Series seront publiés sur la Golden Trail TV à partir du 11 janvier.

ANNECY, France, 3 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Plus de 10 millions de personnes ont vibré devant la saison 1 de « Chasing Dreams », la série TV produite par la Golden Trail Series. Le premier des sept épisodes de la saison 2 sera dévoilé le 11 janvier, puis un épisode sera publié en exclusivité sur la Golden Trail TV chaque semaine. Chaque épisode sera sous-titré en anglais, français, espagnol, allemand et italien.

Découvrez le synopsis de la saison 2 de « Chasing Dreams »

La saison 2 de « Chasing Dreams » sortira en janvier ©Jordi Saragossa / Golden Trail Series

Ep.1 : Continue de rêver (11 janvier)

Une nouvelle saison commence avec la mythique Zegama, des teams venus des quatre coins de la planète prennent part au circuit. Pour la première fois sur la Golden Trail Series, des coureurs venus du Kenya s'attaqueront aux montagnes avec l'espoir d'être aussi rapides que sur la route.

Ep.2 : Une nouvelle vie (18 janvier)

De zéro à héroïne, voici le parcours de la rookie Sara Alonso après la première course de la saison. Elle a vu sa vie changer dans sa tentative de faire partie des meilleures athlètes de la planète. Après un début de saison râté, Ruy Ueda, le trail runner japonnais le plus connu, va tenter d'ajuster sa stratégie et d'obtenir des points au Mont-Blanc.

Ep.3 : Combat mental (25 janvier)

Découvrez comment le trail running et la nature peuvent avoir des pouvoirs de guérison. Suivez l'Australienne Simone Brick dans sa quête personnelle vers un meilleur avenir. Après avoir quitté son travail, le Polonais Bart Przedwojewski a manqué les deux premières courses

de la series. Il lancera sa saison en Norvège où il devra se battre contre le nouveau roi de la descente : Manuel Merillas.

Ep.4 : Le gin et le tonic (1er février)

Nienke Brinkman va essayer de combiner la course sur route et le trail running sur la même saison. Mais, n'est-ce pas trop ambitieux ? Découvrez à quel point Joyce Njeru, la nouvelle prodige kenyane de Run2gether, est déterminée à performer à Sierre-Zinal.

Ep.5 : Soif de victoires (8 février)

Suivez la famille de la GTWS durant leur voyage de rêve aux États-Unis. Rémi Bonnet, le spécialiste de la montée, tentera de battre le record de l'Incline à Manitou Springs, tandis que des invités de dernières minutes pourraient chambouler les classements.

Ep.6 : Les règles sont les règles (15 février)

La saison de la Golden Trail Series touche à sa fin. Envolez-vous pour Madère, véritable paradis du trail, pour la finale à étapes. Manuel Merillas a une bonne occasion de finir aux premières places, mais certaines de ses décisions peuvent également le faire reculer au classement. Beaucoup de choses peuvent se passer après la première étape.

Ep.7 : Une décision stratégique (22 février)

Les classements sont vraiment serrés durant cette course de 5 jours à Madère, les premières places sont presque sécurisées, et entrer dans le top 10 représente un véritable challenge. Certaines décisions vont être décisives sur cette finale. La rookie de l'année, Sophia Laukli, devra en prendre des difficiles pour défendre sa position jusqu'à la fin.

