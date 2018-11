La salud de los bebés en EE. UU. continúa empeorando, indica el Boletín de Calificaciones sobre Nacimientos Prematuros de March Of Dimes

ARLINGTON, Virginia, 1 de noviembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Por tercer año consecutivo, más bebés de Estados Unidos nacieron antes de tiempo y con graves riesgos para su salud, según el Boletín de Calificaciones de Nacimientos Prematuros de 2018 (2018 Premature Birth Report Card) de March of Dimes, la organización sin fines de lucro líder en la nación en salud materno-infantil. Los nacimientos prematuros y sus complicaciones son el mayor causante de muerte en el primer año de vida en Estados Unidos y la principal causa de muerte en niños menores de 5 años en todo el mundo.

La tasa general de nacimientos prematuros en Estados Unidos aumentó al 9,93 por ciento en los nacimientos del 2017 comparada con 9,85 por ciento en el 2016, según datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud (National Center for Health Statistics, NCHS). Si bien no existe una única causa para los nacimientos prematuros, las investigaciones indican que las inequidades crónicas y el acceso desigual a una atención médica de calidad sí tienen un impacto negativo sobre estas tasas. Estos factores contribuyen con la realidad de que las mujeres de color tienen hasta 50 por ciento más probabilidades de tener nacimientos prematuros, y sus hijos de enfrentar una tasa de muerte infantil 130 por ciento mayor, en comparación con las mujeres blancas. Prometedoras intervenciones pueden ayudar a revertir estas tendencias, y un mejor acceso al cuidado de la salud es esencial. Un reciente informe de March of Dimes dio a conocer la desigualdad en el acceso al cuidado maternal en EE. UU., en especial, en las comunidades con tasas de pobreza más elevadas.

Dado el continuo aumento en las tasas de nacimientos prematuros los Estados Unidos obtuvo una calificación de "C" en Boletín de Calificaciones de Nacimientos Prematuros de 2018 de March of Dimes que califica la tasa de nacimientos prematuros en los 50 estados, DC y Puerto Rico. Este año, 30 estados tuvieron una peor tasa en comparación con el año anterior, y 10 de esos estados recibieron una calificación peor. El Informe muestra las desigualdades raciales, étnicas y geográficas en nacimientos prematuros dentro de cada estado. (Visite March of Dimes para descargar videos de calidad, fotos de alta resolución, documentos y otros enlaces sobre nacimientos prematuros).

"Todos debemos unirnos para tomar medidas concretas, de sentido común para revertir esta tendencia alarmante", dice Stacey D. Stewart, Presidenta de March of Dimes. "El recurso más importante de nuestro país es el potencial humano. Eso comienza con asegurar que cada bebé inicia su vida del modo más saludable posible, sin importar sus orígenes étnicos y raciales o los ingresos de sus familias. Ampliando programas probados y soluciones innovadoras, podemos cambiar nuestro sistema de cuidado de la salud para mejorar los tratamientos y los cuidados preventivos para las mamás y disminuir la tasa de nacimientos prematuros. La equidad en los nacimiento es nuestro objetivo, y es un objetivo alcanzable".

El Boletín de 2018 mostró áreas alentadoras de progreso en varios estados donde una cantidad de organizaciones, incluso March of Dimes, han podido revertir la tendencia y bajar la tasa de nacimientos prematuros.

Rhode Island : Un aumento en el liderazgo y la colaboración entre el Departamento de Salud de Rhode Island , March of Dimes y los sistemas de cuidado de la salud del estado dieron como resultado la reducción de un punto porcentual en la tasa de nacimientos prematuros, y que Rhode Island pasara de calificación C a B.

Un aumento en el liderazgo y la colaboración entre el Departamento de , March of Dimes y los sistemas de cuidado de la salud del estado dieron como resultado la reducción de un punto porcentual en la tasa de nacimientos prematuros, y que pasara de calificación C a B. Condado de Knox , Tennessee : Un uso más extendido de programas desarrollados y adaptados localmente, por ejemplo, la atención prenatal grupal, ayudó al Condado de Knox a reducir su tasa de nacimientos prematuros del 12,5% en 2007 al 9,8% en 2016, una mejora de más del 20% en comparación con la década anterior.

: Un uso más extendido de programas desarrollados y adaptados localmente, por ejemplo, la atención prenatal grupal, ayudó al a reducir su tasa de nacimientos prematuros del 12,5% en 2007 al 9,8% en 2016, una mejora de más del 20% en comparación con la década anterior. Raleigh, Carolina del Norte : La adopción del modelo North Carolina Pregnancy Medical Home (Centros Médicos para Embarazos de Carolina del Norte ), que coordina el cuidado de las mujeres embarazadas, ayudó a la ciudad a abordar el tema de los partos programados antes de tiempo y el cigarrillo, lo que logró una reducción en la tasa de nacimientos prematuros en Raleigh de 9,9% en 2015 a 9,3% en 2016. Los nacimientos prematuros tardíos también disminuyeron de 6,9% a 6,1%.

Mientras que muchas de las causas subyacentes de los nacimientos prematuros todavía se desconocen, March of Dimes lidera la lucha por la salud de todas las mamás y los bebés:

Trabajando para garantizar que las mujeres tengan acceso a cuidados preventivos y de apoyo antes, durante y después del embarazo.

preventivos y de apoyo antes, durante y después del embarazo. Ofreciendo programas para mejorar la atención que reciben las mamás y los bebés . El cuidado prenatal grupal puede reducir las desigualdades en salud, y March of Dimes está ampliando su programa de control prenatal grupal, llamado Supportive Pregnancy Care ( Cuidado Prenatal con Apoyo ),

. El cuidado prenatal grupal puede reducir las desigualdades en salud, y March of Dimes está ampliando su programa de control prenatal grupal, llamado Supportive Pregnancy Care ( ), Empoderando a familias y a comunidades con el conocimiento y las herramientas para que tengan embarazos más saludables.

con el conocimiento y las herramientas para que tengan embarazos más saludables. Apoyando a las mamás en todas las etapas del embarazo, incluso cuando todo no vaya según los planes. La comunidad en línea Comparta su Historia (Share Your Story) une y da apoyo a las familias durante su momento más vulnerable. Mientras las familias se familiarizan con la unidad de cuidados intensivos neonatales (newborn intensive care unit, NICU), March of Dimes ofrece información y apoyo con su programa NICU Family Support® y su App My NICU Baby™.

incluso cuando todo no vaya según los planes. La comunidad en línea Comparta su Historia (Share Your Story) une y da apoyo a las familias durante su momento más vulnerable. Mientras las familias se familiarizan con la unidad de cuidados intensivos neonatales (newborn intensive care unit, NICU), March of Dimes ofrece información y apoyo con su programa NICU Family Support® y su App My NICU Baby™. Impulsando la investigación en nuestros seis Centros de Investigación de Prematuros. Los expertos estudian las causas del nacimiento prematuro, sabiendo que las respuestas van a implicar una combinación de intervenciones para prevenir y resolver esta urgente crisis de salud.

en nuestros seis Centros de Investigación de Prematuros. Los expertos estudian las causas del nacimiento prematuro, sabiendo que las respuestas van a implicar una combinación de intervenciones para prevenir y resolver esta urgente crisis de salud. Abogando por políticas para proteger a las mamás y a los bebés y darles el mejor comienzo posible.

y darles el mejor comienzo posible. Amplificando las voces de todas las mujeres y sus familias. Movilizamos a las comunidades de todo el país para trabajar hacia el logro de la equidad en los nacimientos.

El Boletín de Calificaciones de Nacimientos Prematuros de 2018 March of Dimes se basa en datos de natalidad finales de 2017 de NCHS. En comparación con 2016, las tasas de nacimientos prematuros en 2017 empeoraron en 30 estados, se mantuvieron iguales en 6 estados y mejoraron en 16 estados.

1 estado, Vermont , obtuvo una "A" en el Boletín de Calificaciones de Nacimientos Prematuros de 2018;

, obtuvo una "A" en el Boletín de Calificaciones de Nacimientos Prematuros de 2018; 15 estados obtuvieron una "B";

16 estados obtuvieron una "C";

14 estados, Puerto Rico y el Distrito de Columbia obtuvieron una "D",

y el Distrito de obtuvieron una "D", 4 estados ( Alabama , Louisiana , Misisipi, West Virginia ) obtuvieron una "F".

Entre las 100 ciudades más grandes de Estados Unidos, basándose en la cantidad de nacimientos en 2016, Irvine, California, nuevamente tuvo la mejor tasa (la más baja) de nacimientos prematuros, 5,5 por ciento, y Detroit, Michigan, ahora tiene la peor (la más alta) tasa de nacimientos prematuros, 14,5 por ciento.

March of Dimes lidera la lucha por la salud de todas las mamás y los bebés. Apoyamos la investigación, lideramos programas y brindamos educación y apoyo para que cada familia pueda tener el mejor comienzo posible. Basándonos en un exitoso legado de 80 años en cuanto a impacto e innovación, defendemos a cada madre y a cada bebé. Visite marchofdimes.org o nacersano.org si desea más información. Visite shareyourstory.org si busca respaldo y apoyo. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Instagram y Twitter.

