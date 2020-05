La salud y seguridad de los empleados de FCA es una prioridad al reiniciar las operaciones de producción en Norteamérica

AUBURN HILLS, Mich., 12 de mayo de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) está enfocada en proteger a los empleados, las familias y las comunidades

Las mejores prácticas de las plantas de FCA en China e Italia ayudan a guiar los protocolos de seguridad de Norteamérica

Más de 57 millones de pies cuadrados del espacio de producción limpiados y desinfectados

Se instituirán horarios de limpieza diaria minuciosos para mantener mejores niveles de limpieza y desinfección

Controles de temperatura y autoexamen de salud diario son requeridos para todos los empleados y visitantes

Cerca de 17,000 estaciones de trabajo fueron analizadas para cumplir los criterios de sana distancia y más de 4,700 fueron rediseñadas o modificadas para distanciamiento social

Diferentes horarios de entrada, mayores periodos de descanso y almuerzo implementados para aumentar el distanciamiento social

Instalación de cámaras termográficas como control de seguridad adicional

Máscaras y gafas de seguridad requeridas como parte del equipo de protección personal

Nuevos protocolos y procedimientos de seguridad comunicados a través del Paquete de Regreso al Trabajo enviado a casi 47,000 empleados en Estados Unidos y Canadá

Mientras FCA se prepara para reanudar sus operaciones de manufactura en Norteamérica, la Compañía ha desarrollado y está implementando un programa exhaustivo de mejores medidas de seguridad para proteger a los empleados, sus familias y las comunidades cercanas contra la propagación y transmisión del COVID-19 cuando las plantas vuelvan a abrir.

"Por encima de todo, nuestra principal prioridad siempre ha sido hacer lo correcto para nuestros empleados", dijo Mike Manley, CEO de FCA. "Hemos trabajado estrechamente con los sindicatos para establecer protocolos que garanticen que nuestros empleados se sientan seguros en el trabajo y que se hayan tomado todas las medidas posibles para protegerlos.

"Hemos recurrido a nuestra experiencia global colectiva y mejores prácticas para examinar nuestros procesos de producción para establecer protocolos exhaustivos para mantener a nuestros trabajadores seguros", dijo Manley. "No hay duda de que venir a trabajar se verá y se sentirá diferente. He visitado varias de nuestras instalaciones en el área de Detroit, me he reunido con nuestros equipos y he caminado por los espacios. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer personalmente a todos nuestros colegas que han hecho un trabajo increíble al implementar protocolos de seguridad para proteger a nuestra gente. Gracias a todos."

Desde que cerró sus plantas en Estados Unidos, Canadá y México el 18 de marzo, FCA ha estado trabajando para implementar las mejores prácticas que han permitido el reinicio de las operaciones en sus instalaciones en China e Italia. Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), estos robustos protocolos, junto con las acciones que los empleados deberán tomar para salvaguardarse a sí mismos y a los demás se comunicaron como parte de un paquete de Regreso al Trabajo, enviado por correo a casi 47,000 empleados en Estados Unidos y Canadá. México compartirá la misma información a través de capacitación en persona.

FCA está implementando niveles de protección para combatir la propagación y transmisión del COVID-19. Esto incluye limpieza, desinfección y distanciamiento social, pero lo más importante, garantizar el bienestar de todos los que ingresan a las instalaciones de FCA. Con eso en mente, la Compañía requerirá que sus empleados, así como todos los visitantes, completen una evaluación diaria de riesgos de salud, que consiste en:

Tomar su temperatura en menos de dos horas antes de presentarse al trabajo o visitar el lugar ya sea con una tira para temperatura proporcionada por la Compañía o un termómetro personal

Completar un cuestionario de autoevaluación y entregarlo al ingresar

Como medida adicional de seguridad, la Compañía está instalando cámaras termográficas para verificar lo que los empleados y visitantes han reportado.

De acuerdo con la instrucción de las agencias gubernamentales, los empleados deberán usar máscaras y lentes de seguridad proporcionados por la Compañía en todo momento cuando estén en las instalaciones. También se les pedirá a los empleados que usen guantes y lentes de seguridad cuando apliquen o limpien con spray desinfectante. Los visitantes y contratistas de cualquier instalación de FCA deberán contar con su propio equipo de protección personal para ingresar.

Durante la pausa de producción, FCA completó un significativo número de actividades de limpieza y distanciamiento social para preparar sus instalaciones para cuando se reanuden las operaciones. Éstas incluyen:

Limpieza y Desinfección

Más de 57 millones de pies cuadrados de superficie del espacio de producción limpiada y desinfectada



Desarrollo de horarios mejorados de limpieza y desinfección para áreas comunes y de alto tráfico, que incluyen puertas giratorias, baños, cafeterías, vestidores y salas de conferencias.



135 nebulizadores distribuidos para una limpieza más eficiente de estas áreas



Suministro de productos de limpieza en todas las estaciones de trabajo para que las superficies se puedan limpiar y desinfectar.



Instalación de más de 2,000 estaciones de desinfectante de manos en todas las áreas



Se realizarán auditorías diarias para garantizar que se sigan los nuevos protocolos

Distanciamiento Social

Más de 17,000 estaciones de trabajo analizadas y evaluadas para cumplir con las pautas de distanciamiento social de 6 pies



Más de 4,700 áreas de trabajo y estaciones de trabajo rediseñadas o instaladas con barreras protectoras para permitir un mayor distanciamiento social



Instalación de divisiones de plexiglás y se crearon guías visuales para el distanciamiento social en áreas de descanso y cafeterías, así como en todos los edificios



Diferentes horarios de entrada y tiempo adicional para descansos y almuerzos para minimizar grandes reuniones



Reuniones suspendidas con más de más de ocho empleados a la vez y transición a reuniones virtuales, siempre que sea posible



Nuevos protocolos de aprobación establecidos para visitantes a las instalaciones

Al reiniciar la producción, FCA adoptará un nuevo nivel de limpieza y desinfección diaria, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS, CDC y OSHA, en todas las instalaciones de manufactura para mantener los niveles mejorados de limpieza y sanitización. Además de aumentar la cantidad de veces por turno que se limpian y desinfectan las áreas de alto uso, así como los puntos de contacto comunes, se dedicarán 10 minutos por turno a limpiar y desinfectar las estaciones de trabajo de los empleados.

Se colocarán carteles que promuevan los temas de salud y seguridad en todas las instalaciones para recordar a los empleados y visitantes los protocolos adecuados relacionados con la limpieza, el distanciamiento social, el equipo de protección personal requerido y el lavado o desinfección de manos. Los empleados también participarán en sesiones de capacitación en grupos pequeños sobre las nuevas políticas y procedimientos como parte de sus actividades del primer día.

"Hemos adoptado un enfoque de 'cinturón y tirantes' para mitigar la propagación de este virus mediante la implementación de muchos niveles de protección", dijo Scott Garberding, responsable de manufactura global de FCA. "Nuestros trabajadores son una parte clave para reanudar con éxito las operaciones. En este nuevo entorno, todos debemos asumir la responsabilidad de nuestra propia seguridad y la de las personas que nos rodean. Un retorno efectivo requerirá una comprensión detallada, enseñanza, entrenamiento y paciencia de todos nosotros".

FCA continuará monitoreando y controlando las condiciones en todas las instalaciones, así como la información más reciente sobre el COVID-19 de agencias federales y estatales para implementar nuevas protecciones y procedimientos según sea necesario.

Acerca de FCA

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) es un fabricante de automóviles global que diseña, produce y vende vehículos bajo una familia de marcas, que incluyen Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, FIAT, FIAT Professional, Jeep ® , Lancia, Ram y Maserati. También vende partes y proporciona servicio bajo el nombre Mopar y opera en los sectores de componentes y sistemas de producción con las marcas Comau y Teksid. FCA emplea cerca de 200,000 personas en todo el mundo. Para más información de FCA (NYSE: FCAU / MTA: FCA), por favor visite www.fcagroup.com.

Siga las noticias y videos de FCA en Español vía:

FCA en Español: http://media.fcanorthamerica.com/es

Twitter: twitter.com/FCAUSEspanol

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/722513/FCA_Logo.jpg





FUENTE FCA

Related Links

https://www.fcagroup.com



SOURCE FCA