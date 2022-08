La Saudi Pro League sera rebaptisée ROSHN Saudi League dans le cadre d'un nouveau contrat de parrainage

RIYADH, Arabie saoudite, 26 août 2022 /PRNewswire/ -- La Saudi Pro League a annoncé un nouveau contrat de parrainage majeur avec ROSHN, le promoteur immobilier national, soutenu par le Fonds d'investissement public. Dans le cadre d'un accord de cinq ans évalué à 478 millions de SAR, ROSHN deviendra le sponsor officiel du nom de la ligue, qui sera rebaptisée « ROSHN Saudi League ».

Suite à cette annonce, Eng. Abdulaziz Al-Afaleq, président de la Saudi Pro League, a exprimé son enthousiasme à l'idée de prolonger le partenariat de la ligue avec ROSHN, après le succès de la saison précédente. Il a déclaré : « Notre relation avec ROSHN a une signification particulière, car elle nous permet d'accroître constamment la valeur de l'une des ligues les plus populaires de la région. Nous sommes confiants dans notre partenariat avec ROSHN, et nous espérons que la contribution de ROSHN à la ligue aura autant d'impact que leurs incroyables projets dans le secteur immobilier. »

Par ailleurs, Abdulaziz Alhamidi, PDG de la Saudi Pro League, a exprimé son enthousiasme à l'idée de s'associer à ROSHN, soulignant la concordance en termes d'objectifs et de valeurs entre les deux parties et saluant le succès antérieur du partenariat. « Nous sommes fiers de ce que nous avons pu réaliser aux côtés de ROSHN au cours de l'année écoulée, et nous sommes impatients de continuer à renforcer ce partenariat fructueux », a déclaré M. Alhamidi.

David Grover, PDG du groupe ROSHN, a commenté l'accord en ces termes : « Il est évident que le football est important pour les Saoudiens. Nous avons sponsorisé la ligue la saison dernière et, en détenant les droits d'appellation cette année, nous souhaitons accroître notre contribution à la scène sportive du Royaume. Nous sommes ravis d'annoncer la ROSHN Saudi League, qui aura pour objectif d'offrir une expérience extraordinaire aux fans de football tout au long de cette saison. »

Ghada Alrumayan, directrice du marketing et de la communication du groupe ROSHN, a conclu : « Notre parrainage de la Saudi Pro League témoigne du soutien continu de l'entreprise aux objectifs de la Vision 2030, à savoir la création d'une société dynamique et le développement des activités sportives dans le Royaume. Nous voulons contribuer à une meilleure qualité de vie en soutenant le sport le plus apprécié du Royaume. » M. Alrumayan a poursuivi en ajoutant : « Chez ROSHN, nous sommes déterminés à développer les initiatives de responsabilité sociale que nous avons lancées au cours de la dernière saison, tout en renforçant notre rôle d'entreprise socialement responsable en activant encore plus de programmes cette année. »

ROSHN, le promoteur immobilier national, contribue grandement au sport à travers le Royaume. En plus de soutenir le football professionnel en Arabie saoudite, ROSHN est un partenaire fondateur du Grand Prix de Formule 1 à Djeddah, un événement qui a attiré des millions de passionnés des sports dans le monde entier. Dans le cadre de son mandat visant à promouvoir la qualité de vie dans le Royaume, ROSHN s'est engagé dans plusieurs initiatives de responsabilité sociale, a parrainé des événements clés, dont le marathon de Riyad, et a signé un partenariat avec la Fédération saoudienne du sport pour tous.

