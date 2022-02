La SCCE offrira des possibilités d'éducation virtuelle et de réseautage à la communauté européenne s'intéressant aux questions de conformité

MINNEAPOLIS, 10 février 2022 /PRNewswire/ -- La Society of Corporate Compliance and Ethics® (SCCE) est ravie de célébrer les dix ans de l'European Compliance & Ethics Institute (ECEI), un événement annuel dédié à l'éducation et au réseautage, créé pour aider les praticiens à maintenir un programme mondial de conformité et d'éthique.

Compte tenu des restrictions actuelles en raison de la COVID-19, nous avons converti l'European Compliance and Ethics Institute en une conférence 100 % virtuelle qui aura lieu du 22 au 23 mars 2022. Les participants pourront entendre les leaders d'aujourd'hui spécialisés dans les questions de conformité et d'éthique s'exprimer sur les dernières solutions aux défis et stratégies de conformité qui permettraient d'atténuer les risques au sein des organisations.

[Section encadrée] Les thèmes de la session incluent les sujets suivants :

Anti-corruption

Gestion de crise

crise Confidentialité et protection des données

Mise en œuvre de la conformité commerciale mondiale

Enquêtes

Gestion des risques

Conflits d'intérêts

Dénonciation

ESG (environnemental, social et de gouvernance)

Les participants peuvent choisir parmi les 30 séances de formation programmées sur deux jours et ont la possibilité d'obtenir jusqu'à 12,0 unités de formation continue proposées par l'agence Compliance Certification Board (CCB)® et diffusées en direct. Notre plateforme virtuelle solide permettra aux participants d'assister aux sessions en direct par chat, de prendre des notes, de poser des questions aux conférenciers et de réseauter avec leurs pairs et leurs collègues. Pour ceux qui souhaitent passer un examen de certification, la CCB propose la mise en place d'un test surveillé à distance. Les praticiens pourront ainsi passer leur épreuve dans le confort et la sécurité de leur domicile ou de leur bureau.

À propos de SCCE

La Society of Corporate Compliance and Ethics® (SCCE) est une association à but non lucratif regroupant des professionnels spécialisés dans les questions de conformité et d'éthique. Depuis 2004, la SCCE défend les pratiques éthiques et les normes de conformité afin de promouvoir le succès durable et l'intégrité des organisations dans le monde entier et dans toutes les industries. Basée à Minneapolis, dans le Minnesota, la SCCE est au service de plus de 6 700 membres dans plus de 100 pays à travers le monde.

La SCCE propose plus de 45 conférences éducatives par an, des webinaires hebdomadaires, des publications et des ressources de formation, et offre des possibilités de certification CCB et de réseautage pour l'avancement professionnel et l'élaboration de programmes.

