La Seamless Air Alliance présente des technologies qui encourageront la connectivité en vol du futur à l'occasion de l'événement Paris Air Show 2019

PARIS, 17 juin 2019 /PRNewswire/ -- La détérioration de l'accès Internet en vol sera prochainement un problème du passé, à l'heure où la nouvelle génération de connectivité en vol s'apprête à se concrétiser. La Seamless Air Alliance exposera quelques-unes des technologies clés qui feront partie de la spécification actuellement développée par son association de membres composée de sociétés leaders du secteur.

Lors de la première journée du Paris Air Show 2019 et avec le soutien de ses membres GlobalReach Technology , Sprint et Boingo , la Seamless Air Alliance exposera une connexion sécurisée et fluide offrant un Wi-Fi en vol haute performance utilisant des services Wi-Fi Hotspot 2.0, et abordera les opportunités qu'offre la 5G pour le secteur des compagnies aériennes.

Hotspot 2.0 est un outil important qui entre dans le cadre des travaux étendus de la Seamless Air Alliance en matière de technologies Wi-Fi, cellulaires et 5G, à l'heure où son association de membres continue de promouvoir des normes ouvertes pour les équipements de connectivité en vol.

« Cette présentation est une étape majeure permettant à l'Alliance d'exposer les progrès que nous avons accompli ces derniers mois. Nous entendons offrir aux compagnies aériennes davantage de contrôle sur l'expérience de connectivité délivrée à leurs passagers. Les spécifications ouvertes encourageront la réduction du coût et de la complexité pour les compagnies aériennes, et engendreront une meilleure expérience pour les milliards de passagers à travers le monde », a déclaré Jack Mandala, PDG de la Seamless Air Alliance.

« La Seamless Air Alliance délivrera au secteur les progrès qui améliorent la vie de nos clients. Une connectivité fluide depuis le sol jusque dans les airs fournit aux voyageurs des niveaux de confort, de productivité et de divertissement totalement nouveaux », a déclaré Doug Smith, vice-président du marketing et de l'innovation des produits chez Sprint.

Aujourd'hui, les opérateurs de réseaux mobiles du monde entier utilisent la technologie Hotspot 2.0 pour configurer automatiquement la connexion des appareils des clients aux réseaux Wi-Fi des aéroports, des hôtels et d'autres sites, en utilisant les protocoles de chiffrement nécessaires, et sans aucune interaction avec l'utilisateur. De cette manière, les qualifications Hotspot 2.0 peuvent être utilisées pour développer les réseaux des opérateurs, afin d'offrir aux passagers des opérateurs participant une connectivité fluide en vol.

Mark Carter, directeur des produits chez GlobalReach Technology, a déclaré : « Le Wi-FI est crucial pour les voyageurs d'aujourd'hui. Les passagers de compagnies aériennes souhaitent rester connectés en vol pour travailler, se divertir et communiquer, rendant indispensable un Wi-Fi haute performance en vol. Pour différencier leur expérience au sol et en vol, améliorer les notes de satisfaction et la fidélisation des passagers, le Hotspot 2.0 fournit aux passagers une connectivité sécurisée sans faille sur de multiples appareils et avions. »

« Boingo a lancé le premier Hotspot 2.0 commercial à grande échelle au monde, le Boingo Passpoint, au sein de l'aéroport international O'Hare de Chicago en 2013, » a déclaré le Dr Derek Peterson, directeur technologique chez Boingo. « Nous gérons désormais un trafic Passpoint sécurisé et fluide à partir de divers opérateurs dans plusieurs aéroports, arènes et autres grands lieux de réception à travers le monde. Boingo est leader en connectivité au sol, c'est pourquoi nous sommes impatients de travailler avec les partenaires de la Seamless Air Alliance pour créer la nouvelle génération de connectivité en vol. »

Afin d'encourager une large adhésion de la part des compagnies aériennes, la Seamless Air Alliance a annoncé un nouveau niveau d'adhésion conçu pour permettre aux compagnies aériennes de toute taille de la rejoindre et de participer. Pour en savoir plus ou pour entamer la procédure d'adhésion à la Seamless Air Alliance, veuillez demander un pack d'adhésion par courrier électronique ( membership@seamlessalliance.com ) ou téléphoner au numéro (510-492-4028).

La prochaine réunion des membres de la Seamless Air Alliance aura lieu au sein de l'ancien siège social de la BBC situé dans le quartier de White City, dans l'ouest de Londres, les 10 et 11 juillet 2019.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.SeamlessAlliance.com .

Les participants à l'événement Paris Air Show 2019 pourront rencontrer la Seamless Air Alliance au Centre des congrès, stand B49, hall 6, du 17 au 20 juin.

