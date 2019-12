La Segunda Cumbre del Liderazgo Hispano en la Organización de las Naciones Unidas, coordinada por la fundación We Are All Human, concluye con un plan para que la población hispana propicie cambios notables en 2020

NUEVA YORK, 11 de diciembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Segunda Cumbre del Liderazgo Hispano en la Organización de las Naciones Unidas concluyó esta semana como culminación de las cumbres regionales y los eventos internacionales de la fundación We Are All Human (WAAH) que se celebraran a lo largo del año. Su objetivo fue presentar las conclusiones y abordar la estrategia de su visión para 2020, cuyo eje será la educación, el empoderamiento financiero y el cambio de percepciones.

La cumbre contó con la asistencia de más de 500 líderes del sector empresarial, del ámbito de los medios, del mundo del marketing y del segmento de las políticas públicas. El acto fue concebido como un debate al estilo de las reuniones de consejo para validar, actualizar y priorizar las actividades clave discutidas en 2019 y así dar los toques finales al plan para que la comunidad hispana propicie cambios notables en 2020.

"Tenemos que ser la última generación en enfrentar la invisibilidad, el no ser escuchada, no mirada, no valorada. Nos toca abrir la puerta para que nuestros hijos conformen la primera generación de estrellas hispanas, plenamente valoradas, justamente remuneradas y reconocidas. Este es el momento: estamos listos para brillar", dijo Claudia Romo Edelman, iniciadora de la fundación We Are All Human.

La cumbre de 2019 se concentró en las principales problemáticas, oportunidades y medidas recomendadas en cada tema, dedicándose así a presentar un panorama general de la población hispana en los Estados Unidos y a cubrir temas destacados, como la relevancia de la inclusión y la diversidad laboral, la perspectiva del empleo en el futuro, las buenas prácticas y el impacto de la cultura en la percepción de la comunidad y la identidad hispanas.

Gracias a una alianza entre la fundación We Are All Human y Ancestry, líder mundial en antecedentes familiares y genómica del consumidor, los delegados de la cumbre se ofrecieron a aportar sus datos de ADN en forma anónima y agregada para que fuesen analizados y revelados durante el programa a fin de subrayar los profundos vínculos en la comunidad de liderazgos hispanos.

Además de Claudia Romo Edelman, entre los anfitriones del evento estuvieron el Dr. Juan Andrade, presidente y cofundador de USHLI; Henry Cisneros, director de Siebert Cisneros Shank & Co., L.L.C.; Janet Murguía, presidenta y CEO de UnidosUS; Mauricio Gutierrez, CEO de NRG; David Kenny, CEO de Nielsen; Maria Rios, CEO de Nation Waste, Inc.; Tracey Skeans, directora de transformación y recursos humanos de Yum! Brands.

El evento también incluyó una dinámica de activación a cargo de Gazillion Bubble, narrada por el futurista David Shingy, con el objetivo de mostrar que solo reconoceremos aquello que nos une, en lugar de lo que nos divide, si nos atrevemos a pinchar las burbujas que nos rodean.

Durante el acto, la fundación We Are All Human, en colaboración con Grey y un conjunto de líderes y aliados hispanos, también compartieron una propuesta de campaña y un plan práctico para renovar la marca y el marketing de la población hispana en los Estados Unidos.

El evento también incluyó una ceremonia de firma de la Promesa Hispana, el primer compromiso nacional en su tipo para contratar, ascender, conservar y reconocer a la población hispana en los espacios laborales, destacando la importancia de crear entornos incluyentes. El compromiso, presentado en el marco del Foro Económico Mundial de 2019, ha convocado a más de 130 compañías firmantes, entre ellas AT&T, Berkshire Bank, Condé Nast, Ernst & Young, IKEA, Nielsen y Siemens. Algunas de las empresas que se sumaron a esta iniciativa durante la cumbre son Airbnb, Bristol-Myers Squibb, Lyft, Medtronic y Qualcomm.

En el sitio web de la fundación We Are All Human se encuentra su trayectoria como organización dedicada a la unidad de la población hispana y una recapitulación de la Cumbre del Liderazgo Hispano.

Acerca de la Cumbre del Liderazgo Hispano

La Cumbre del Liderazgo Hispano es un evento no partidista que busca trascender los intereses sectoriales a fin de dialogar y reflexionar sobre aquello que une a las numerosas comunidades hispanas y latinas en los Estados Unidos, y lo que debería de hacerse para asegurar la comprensión de su importancia en el futuro del país. En la lista de patrocinadores del evento figuran:

Patrocinadores Oro: APCO Worldwide, Beam Suntory, Dentsu Aegis Network, PepsiCo, Richard Edelman. Patrocinadores Plata: Dairy Management Inc, Google, NRG, UPS. Patrocinadores Bronce: Aflac, Chevron, Unilever, S&P Global, Verizon, Yum! Brands. Alianzas con medios: Business Insider, Latino Leaders, Hispanic Executive, The Alumni Society.

Acerca de We Are All Human

We Are All Human es una fundación dedicada a impulsar la agenda de la equidad, la diversidad y la inclusión.

La fundación We Are All Human es una organización no lucrativa, registrada en el régimen 501(c)3, que se dedica a la equidad, la diversidad y la inclusión. Está conformada por un experto grupo de activistas de la sustentabilidad y profesionales del marketing con experiencia en temas relacionados con la Organización de las Naciones Unidas, los asuntos internacionales, los medios y el mundo corporativo que comparten el compromiso de consolidar el cambio mediante las acciones colectivas. Su objetivo es maximizar el volumen de voces diversas, facilitar intercambios con miras a la acción con la participación de todas las partes interesadas, investigar las lagunas en temas de mejora continua y respaldar la creación de entornos incluyentes.

"Sabemos que el mundo es diverso, pero necesitamos de la inclusión para generar equidad"

