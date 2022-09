La segunda encuesta global de DE&I de Heidrick & Struggles revela que un abrumador 93 % de los líderes considera que DE&I es más importante hoy que hace tres años

Los líderes consideran a los empleados como la principal razón para un mayor enfoque en DE&I

El 52 % de los ejecutivos señala que sus esfuerzos en materia de diversidad contribuyen en gran medida al éxito comercial, en comparación con el 22 % de hace tres años.

CHICAGO, 29 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Hoy, los líderes globales consideran de manera abrumadora que la diversidad, la equidad y la inclusión (DE&I) son un imperativo comercial estratégico ahora que los empleados conceden cada vez más valor a los avances en materia de igualdad en su entorno de trabajo. Un nuevo informe publicado hoy por Heidrick & Struggles ( Nasdaq: HSII), un importante proveedor de asesoramiento en liderazgo global y soluciones de talento a pedido, revela que el 93 % de los líderes consideran que la DE&I es más importante ahora que hace tres años.

El informe, Employees at The Center: What It Take to Lead on DE&I Now, revela los hallazgos de 420 ejecutivos de ocho países. El 58 % de los líderes indica que sus empresas actualmente participan en prácticas que hace tres años consideraban "vanguardistas", como definir claramente la diversidad, la equidad y la inclusión, y las vinculan con la estrategia y los resultados comerciales. En comparación con el 20 % del estudio inicial de 2019, el aumento de casi 30 puntos porcentuales sugiere un nuevo listón para las organizaciones. Además, el 52 % de los líderes señala que sus esfuerzos en materia de diversidad contribuyen en gran medida al éxito de sus negocios, en comparación con el 22 % de hace tres años.

"Estos hallazgos deberían llevarnos a hacer una pausa para reflexionar sobre el impulso obtenido en los esfuerzos corporativos de la DE&I", afirmó Jonathan McBride, socio directivo global de la Práctica de Diversidad, Equidad e Inclusión de Heidrick. "Las prácticas que convirtieron a una empresa en líder hace tres años ahora se consideran elementos esenciales. Casi todos los ejecutivos encuestados reconocieron la creciente importancia de la DE&I, lo que pone de manifiesto la velocidad del cambio y destaca el riesgo de quedar atrás".

Comprendiendo la importancia del compromiso de los empleados con la DE&I

La encuesta reveló que el 43 % de los ejecutivos consideran a los empleados como la razón clave para aumentar el enfoque en DE&I, y los prioriza sobre los clientes o el manejo de la pandemia de la COVID-19. Además, creen que las iniciativas de DE&I mejoran los resultados comerciales porque potencian el compromiso de los empleados, la reputación corporativa y la transformación comercial.

La encuesta indica que los líderes consideran que los empleados comprometidos son, hoy más que nunca, fundamentales para su cultura corporativa, lo que indica que la guerra permanente por el talento y el lugar de trabajo híbrido inducido por la pandemia han priorizado los deseos de los empleados.

Los líderes citaron a los empleados como la conexión crítica entre la DE&I y el éxito empresarial obtenido. Además de los esfuerzos de DE&I como una fuerza imperiosa para atraer y retener al mejor talento, los empleados ahora también son reconocidos como un grupo comprometido y hacen que los líderes y las empresas rindan cuentas a lo largo del tiempo. En consecuencia, más líderes descubren de nuevas maneras que una fuerza laboral verdaderamente productiva gira en torno a una cultura inclusiva.

"A medida que la dinámica del lugar de trabajo cambia para reflejar las guerras por el talento hacia un entorno de trabajo híbrido, entender la DE&I es más importante, y más complicado, que nunca", continuó McBride. "En todas las industrias y geografías, los directores ejecutivos están reconociendo esa complejidad. Se están comprometiendo con la DE&I porque, para los empleados, fomenta diferentes formas de pensar y promueve el desarrollo profesional y, externamente, refleja mejor a los clientes y las circunscripciones de la empresa".

Prioridades para el progreso futuro en las mejores empresas de su clase

El informe de Heidrick & Struggles identifica cuatro medidas que las mejores empresas de su clase pueden implementar para mejorar sus esfuerzos en materia de DE&I:

Tratar la DE&I como un imperativo estratégico: Cuando los líderes tratan la DE&I de la misma manera que a los resultados comerciales como una iniciativa de seguridad y dedican recursos y planificación de la misma manera, las empresas advierten un impacto real en sus resultados finales. Las empresas líderes indican que ahora abordan la DE&I como cualquier otra iniciativa estratégica: con liderazgo ejecutivo, que incluye el rol de junta directiva al marcar la pauta, definir claramente el alcance y la visión, vincular la DE&I con la estrategia y los objetivos comerciales, monitorear el progreso y alinear los procesos y las operaciones en toda la organización.

Cuando los líderes tratan la DE&I de la misma manera que a los resultados comerciales como una iniciativa de seguridad y dedican recursos y planificación de la misma manera, las empresas advierten un impacto real en sus resultados finales. Las empresas líderes indican que ahora abordan la DE&I como cualquier otra iniciativa estratégica: con liderazgo ejecutivo, que incluye el rol de junta directiva al marcar la pauta, definir claramente el alcance y la visión, vincular la DE&I con la estrategia y los objetivos comerciales, monitorear el progreso y alinear los procesos y las operaciones en toda la organización. Hacer que los líderes rindan cuentas: El progreso en diversidad e inclusión debe estar vinculado a los objetivos de talento en todos los niveles, por ejemplo, y los gerentes y ejecutivos sénior deben convertirse en modelos a seguir y hacerse responsables del progreso.

El progreso en diversidad e inclusión debe estar vinculado a los objetivos de talento en todos los niveles, por ejemplo, y los gerentes y ejecutivos sénior deben convertirse en modelos a seguir y hacerse responsables del progreso. Comprometer a los empleados con la intencionalidad : El 40 % de las organizaciones citó el aumento del compromiso de los empleados como resultado de las iniciativas de DE&I como la principal contribución al éxito comercial. Para garantizar que la organización rinda cuentas, los empleados deben ser el centro de los esfuerzos y participar en conversaciones continuas sobre sus percepciones en materia de DE&I con los directivos de la empresa.

: El 40 % de las organizaciones citó el aumento del compromiso de los empleados como resultado de las iniciativas de DE&I como la principal contribución al éxito comercial. Para garantizar que la organización rinda cuentas, los empleados deben ser el centro de los esfuerzos y participar en conversaciones continuas sobre sus percepciones en materia de DE&I con los directivos de la empresa. Aprovechar la participación de la junta directiva: Donde hay una oportunidad para que las juntas directivas demuestren su compromiso con la DE&I, esta se debe aprovechar. La encuesta reveló especialmente que las empresas más progresistas recurren a la junta directiva y aprovechan a esos líderes para comunicarse de manera efectiva con los empleados sobre los esfuerzos de DE&I de la organización.

Las conclusiones del informe se basan en una encuesta a ejecutivos de Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Francia, México y Reino Unido.

