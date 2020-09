La semaine de la créativité russe ouvre une nouvelle ère pour les industries créatives en Russie

MOSCOU, 11 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Une nouvelle plateforme visant à réaliser le potentiel économique des industries créatives russes est lancée aujourd'hui à Gorky Park. S'inscrivant dans la lignée de l' année internationale de l'économie créative pour le développement durable des Nations Unies, la semaine de la créativité russe (« Russian Creativity Week ») accueillera plus de 500 événements, notamment un forum commercial, des conférences, des « masterclasses », des installations et des représentations.

À Gorky Park, les visiteurs découvriront 14 pavillons thématiques organisés autour de disciplines créatives, chaque pavillon étant sous l'égide d'une figure éminente de l'industrie, notamment : Teresa Iarocci Mavica, directrice et cofondatrice de V-A-C; Teodor Currentzis, chef d'orchestre; Jovan Jelovats, fondateur de la semaine du design de Belgrade; Nikolay Palazhenko, conservateur; et Vladimir Pozner, présentateur de télévision.

Sergei Novikov, président de la semaine de la créativité russe et directeur du comité organisateur du président pour les projets publics, a déclaré : « Nous avons l'ambition d'ouvrir des voies de communication avec la communauté internationale des créateurs et sommes ravis de constituer des partenariats avec d'autres pays dans lesquels des événements de ce type sont organisés. »

Parmi les premiers partenaires de l'événement, le magazine italien INTERNI, organisateur de la semaine du design de Milan, avec, à sa tête Gilda Bojardi, a annoncé : « Nous sommes très heureux de nous associer à la semaine de la créativité russe. Aujourd'hui, nous avons un objectif commun : transformer une crise mondiale majeure en une opportunité de faire plus et mieux qu'avant. La créativité est le lien qui nous unit tous ensemble, de manière durable, quelle que soit la région du monde où nous vivons. »

Le forum commercial sera l'un des principaux événements. Les représentants de gouvernements, les entreprises et la communauté des créateurs débattront ensemble des questions relatives au développement de l'économie créative, abordant des thèmes aussi divers que la création de galeries et la conception de jeux que les nouveaux médias, véritable phénomène de notre époque.

Les intervenants de la semaine incluent : Timur Bekmambetov, metteur en scène; Konstantin Novoselov, lauréat du prix Nobel de physique; Elena Bunina (Yandex); Arsen Tomsky (InDriver) ; directeurs de MY.GAMES, Soyuzmultfilm; les directeurs du Musée des Beaux-Arts Pouchkine, de la galerie d'état Tretyakov et du musée d'art contemporain, le Garage Museum of Contemporary Art; Zhang Xiaochen (FinTech4Good); Per Pedersen (Gray Group), Lucas Krepaz (festival de Salzbourg); et Martin O'Donnell, compositeur.

La semaine de la créativité russe est organisée par le Roscultcenter, la fondation Innosocium Foundation – plateforme sociale de la Roscongress Foundation – et l'organisation Russian Book Union. Le projet est en cours de mise en œuvre grâce au financement de la Fondation des subventions présidentielles.

