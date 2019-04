La Semana de la Seguridad en la Construcción anuncia sus eventos y alianzas para la edición de 2019

"Con varios proyectos de gran envergadura en curso en la región, estamos felices de tener a Sound Transit como socio inaugural de la Semana de la Seguridad", dijo Chris Traylor, copresidente de Traylor Bros., Inc. y copresidente del comité ejecutivo de la Semana de la Seguridad 2019. "Estos trabajos reflejan el compromiso de personas, empresas y organizaciones que buscan garantizar que las decisiones seguras formen parte de cada empleo y cada día".

Sound Transit da servicio a 48 millones de viajeros, cifra que sigue creciendo, en la región Puget Sound, y se encuentra inmerso en una ambiciosa ampliación que abarca 16 ciudades al construir una red de 187 kilómetros de vías para tren ligero, servicio ampliado de autobuses de tránsito rápido y trenes de enlace.

"La seguridad es uno de los valores centrales de Sound Transit", dijo Peter Rogoff, director general de Sound Transit. "La Semana de la Seguridad es una oportunidad de reforzar nuestro compromiso de garantizar el ambiente laboral y el desplazamiento de tránsito más seguro para todo empleado, contratista y viajero, todos y cada uno de los días".

Además de la alianza con Sound Transit, la Semana de la Seguridad anunció recientemente que Associated General Contractors of America (AGC) será el primer patrocinador principal en la historia de la Semana de la Seguridad en la Construcción. La asociación invita a sus empresas miembro a participar en la campaña y se aliará con la Semana de la Seguridad a lo largo del año para que las empresas dispongan de más materiales a fin de ayudar a sus trabajadores a tomar decisiones que promuevan la seguridad.

"AGC representa a una gran parte de nuestra industria y el contacto con sus miembros contribuirá al crecimiento de la Semana de la Seguridad", dijo Scott Cassels, vicepresidente ejecutivo de Kiewit Corporation y copresidente del comité ejecutivo de la Semana de la Seguridad 2019. "Nos entusiasma contar con el apoyo de esta influyente organización del sector".

En www.constructionsafetyweek.com encontrará más detalles sobre los eventos de la Semana de la Seguridad.

Las empresas interesadas en participar en la Semana de la Seguridad pueden visitar http://www.constructionsafetyweek.com/events/plan-your-safety-week-activities/ para planear sus eventos; las empresas interesadas en oportunidades para asociarse o ser patrocinadoras deben visitar http://www.constructionsafetyweek.com/about/how-to-join/ para consultar los detalles.

Acerca de la Semana de la Seguridad

La Semana de la Seguridad tiene el objetivo de difundir el compromiso constante de la industria de la construcción con la tarea de eliminar las lesiones en trabajadores y también de transmitir su dedicación a una cultura común de preocupación y cuidados, así como la convicción de que todas las semanas deben ser la Semana de la Seguridad.

La Semana de la Seguridad cuenta con el patrocinio de los miembros de la Construction Industry Safety Initiative (CISI) y el Incident & Injury Free Executive Forum (IIF). Tiene apoyo adicional de los socios de la alianza, muchos de ellos asociaciones no lucrativas. Si desea más información consulte www.constructionsafetyweek.com

Acerca de Sound Transit

Sound Transit de Seattle desarrolla y opera servicios de tránsito regional a través de las zonas urbanas de los condados de Pierce, King y Snohomish en la zona metropolitana de Seattle. Los servicios de tránsito incluyen Link del tren ligero; los trenes Sounder; ST Express Bus; Tacoma Link del tren ligero y, pronto, Bus Rapid Transit. Gracias a la aprobación del electorado, Sound Transit está en proceso de planificar y construir la ampliación vial más ambiciosa del país.

Acerca de AGC

Associated General Contractors of America (AGC) es la asociación líder del sector de la construcción. AGC representa más de 26.000 empresas, entre ellas más de 6.500 de las principales empresas contratistas de los Estados Unidos y más de 9.000 empresas de contratación de especialistas. Más de 10.500 proveedores y ofertantes de servicios están también asociados a AGC, todos mediante una red nacional de secciones.

Socio de la Agenda de la Semana de la Seguridad 2019

Sound Transit

Patrocinador principal 2019

AGC

Patrocinadores 2019

Alliant

AON

Autodesk

Caterpillar

Chubb

CNA

*JMJ

Kansas City Series of Lockton Companies, LLC

Manitowoc

Travelers

Zurich

Miembros 2019

AECOM

Alberici

Aldridge

Allan Myers

American Bridge

*Ames Construction

API Group, Inc.

*Atkinson Construction

Austin Industries

Avalon Bay

*Baker Concrete Construction

Balfour Beatty

*Barnard

Bechtel

Black & Veatch

*BMWC Constructors

*Boh Bros. Construction Co, LLC.

Brasfield & Gorrie General Contractors

Burns & McDonnell

Caddell

CF Evans Construction

Cianbro

Clark Construction

Clayco

Doka

DPR Construction

Eldeco

Flintco

*Fluor

*Gilbane

*Granite

*Great Lakes Dredge & Dock Company, LLC

Halmar International

Haskell

Hensel Phelps

Herzog

HITT

Holder

i+icon USA

*Hunter Roberts Construction Group

*Jacobs

*J.F. Shea Construction, Inc.

JE DUNN

*Kiewit

*Lane

*Limbach

*Massman Construction Co.

Michels

McCarthy

Mortenson

MWH Constructors

Parsons

PCL Construction

Phillips and Jordan

Rosendin Electric

Shimmick Construction

Stacy and Witbeck

Sundt

Superior Construction

*Terracon

*Traylor

*Walsh

Weeks Marine

Yates Construction

Zachry Construction

* Miembro fundador

Otros miembros fundadores

American Infrastructure

Flatiron

Lendlease

M&W Group

Manson Construction Co.

Mortenson Construction

Nicholson

Pioneer Drilling

Skanska

Weeks Marine

Zachry

Nota: Lista de patrocinadores y socios actualizada al 16 de abril de 2019

CONTACTO:

Rob Pasquinucci

513.604.3556

rob.pasquinucci@intrinzicbrands.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/492854/Safety_Week_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/870403/Safe_by_choice_Logo.jpg

FUENTE Construction Safety Week

Related Links

http://www.constructionsafetyweek.com



SOURCE Construction Safety Week