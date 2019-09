La senadora estatal Ling Ling Chang y el delantero de los L.A. Clippers Mfiondu Kabengele, ayudan a CVS Health a lanzar sus exámenes médicos gratuitos en Los Ángeles

"Como legisladora, he convertido en prioridad mejorar el acceso a la atención médica preventiva, y estoy agradecida de trabajar con CVS Health para ofrecer exámenes médicos gratuitos a mis electores en Anaheim", dijo la senadora Chang. "Esta es una gran oportunidad para trabajar juntos para servir a la comunidad".

"CVS Health se ha comprometido a ampliar el acceso a una atención médica de calidad y asequible, tanto a través de nuestras tiendas como junto con organizaciones locales y sin fines de lucro nacionales que comparten nuestro pensar que una mejor salud comienza a nivel comunitario", dijo Douglas Chang, director regional de CVS Health. "Estuvimos encantados de estar en Los Ángeles para celebrar la expansión de Project Health y esperamos con ilusión ofrecer a los residentes locales exámenes médicos gratuitos durante el resto del año, como parte de nuestro compromiso de crear comunidades más saludables".

Los eventos de Project Health, que se llevarán a cabo de jueves a domingo en tiendas CVS Health selectas en todo el sur de California hasta el final del año, están abiertos a todos y no requieren cita previa. Una vez examinados, los pacientes tienen acceso a consultas in situ con enfermeras profesionales bilingües o asistentes médicos que analizarán los resultados y referirán a los pacientes que necesiten atención médica adicional y seguimiento a centros médicos cercanos sin costo o de bajo costo, o a su médico de cabecera.

"Darle seguimiento a su presión arterial, peso y colesterol es fundamental para mantenerse sano", dijo Kabengele. "El trabajo que se realiza a través de Project Health ayuda a miles de personas en comunidades como Los Ángeles a obtener la atención sanitaria de calidad que de otra manera no recibirían".

En estos eventos se dispone de una serie de evaluaciones de salud completas y gratuitas, incluyendo presión arterial, índice de masa corporal (IMC), glucosa y colesterol total, que pueden ayudar a detectar el riesgo de afecciones crónicas como la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardíacas. La expansión del Project Health también hará más para detectar factores sociales que afectan la salud personal y las comunidades. Un estudio ha demostrado que hasta un 60 por ciento de la esperanza de vida puede ser impulsada por factores conductuales, sociales y ambientales, incluyendo la familia, la educación, la vivienda y el acceso a alimentos saludables a precios asequibles.1

A través de Project Health, CVS Health ha organizado más de 1,500 eventos de atención médica preventiva en todo California desde 2007, realizando 196,000 exámenes médicos gratuitos, asesorando a 2,164 personas sobre cómo dejar de fumar y donando más de $27 millones en servicios médicos gratuitos.

Los eventos de Project Health tienen un historial comprobado de mejorar la participación de los pacientes y, a la larga, de producir resultados más saludables. Más del 87 por ciento de los pacientes que asisten a los eventos de Project Health informan de haber dado seguimiento con su médico de cabecera, y resultaron significativamente más propensos a hablar proactivamente sobre su presión arterial, su IMC y sus niveles de azúcar en la sangre, según las métricas de la compañía.

Desde su creación en 2006, Project Health ha entregado más de $127 millones en servicios de atención médica gratuita a cerca de 1.7 millones de personas en comunidades multiculturales que tienen un gran número de ciudadanos sin seguro o con seguro insuficiente de salud.

Para obtener el calendario completo de los eventos de Project Health, visite el sitio www.cvs.com/project-health (en español: www.cvs.com/proyectosalud).

Acerca de CVS Health

CVS Health es la principal empresa de innovación en salud del país que ayuda a las personas en su camino hacia una mejor salud. Ya sea en una de sus farmacias o a través de sus servicios y planes de salud, CVS Health es pionera en un nuevo y audaz enfoque de la salud total, al hacer que la atención médica de calidad sea más asequible, accesible, sencilla y concreta. CVS Health se basa en la comunidad y tiene un enfoque local, involucrando a los consumidores con la atención sanitaria que necesitan en el momento y lugar que la necesitan. La compañía cuenta con unas 9,900 tiendas, aproximadamente 1,100 clínicas médicas sin cita previa, un administrador de beneficios de farmacia líder con más de 102 millones de miembros inscritos en el plan, un negocio de atención de farmacia dedicado para adultos de edad avanzada que atiende a más de un millón de pacientes por año y servicios de farmacia especializada en continua expansión. CVS Health también presta servicios a aproximadamente 38 millones de personas a través de productos de seguros de salud tradicionales, voluntarios y dirigidos al consumidor y sus servicios relacionados, incluyendo la rápida expansión de las ofertas de Medicare Advantage y un plan de medicamentos recetados independiente de Medicare Parte D. La compañía cree que su innovador modelo de atención de la salud aumenta el acceso a una atención sanitaria de calidad, ofrece mejores resultados de salud y reduce los costos generales de la atención médica. Conozca más sobre cómo CVS Health está forjando el futuro de la salud en el sitio https://www.cvshealth.com.

