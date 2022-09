La sensation Internet Khaby Lame devient l'ambassadeur officiel du groupe QNB pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™

DOHA, Qatar, 28 septembre 2022 /PRNewswire/ -- QNB, la plus grande institution financière du Moyen-Orient et d'Afrique, a révélé aujourd'hui que la sensation de l'Internet Khabane « Khaby » Lame sera l'ambassadeur officiel de la marque de la banque pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. Ce partenariat s'appuiera sur le rôle du groupe QNB en tant que supporter officiel du Moyen-Orient et de l'Afrique et banque qatarie officielle du tournoi.

Internet sensation Khabane "Khaby" Lame, the world’s most followed person on TikTok, is pictured at the official signing ceremony with Ali Rashid Al-Mohannadi, QNB Group Executive General Manager & Group Chief Operating Officer, and Heba Ali Al-Tamimi, QNB Group General Manager Group Communications

Dans le cadre de ce partenariat, Lame, qui est la personne la plus suivie au monde sur TikTok avec 150 millions de followers, lancera son tout premier spot télévisé avec QNB Group, explorant le thème « dreaming big », qui sous-tend l'éthique du rôle de QNB Group dans le tournoi de la Coupe du Monde de la FIFA™ de cette année. La publicité télévisée a été projetée pour la première fois lors d'une cérémonie officielle de signature le 27 septembre 2022.

Mme Heba Ali Al-Tamimi, directrice générale de QNB Group Communications, a déclaré : « Choisir Khaby Lame comme ambassadeur de QNB pendant le tournoi, reflète l'ambition sans limite du Qatar en accueillant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. En suivant ses rêves, Lame, tout comme le Qatar, a atteint ses objectifs. Nous célébrons ensemble un monde où tout est possible. Alors que le Qatar s'apprête à accueillir des millions de fans de football cet hiver, nous pouvons certainement être fiers de ce que nous avons accompli, à la fois en tant que banque et en tant que pays. »

Khaby Lame a déclaré : « Je suis heureux d'être l'ambassadeur de QNB pendant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. Je crois que je suis très semblable à QNB, je définis mes rêves et réalise l'impossible. J'ai hâte d'explorer le tournoi à travers l'objectif de QNB et de créer des souvenirs inoubliables. »

Le groupe QNB, actuellement classé comme la marque bancaire ayant le plus de valeur au Moyen-Orient et en Afrique, est le Supporter Officiel Moyen-Orient et Afrique de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. QNB se verra accorder divers actifs et droits dans toute la région, ainsi qu'une exposition de la marque dans les villes hôtes. Le groupe dispose d'un vaste réseau de guichets automatiques et de sites et sera le seul fournisseur de guichets automatiques sur place dans les huit stades de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™.

Par l'intermédiaire de ses filiales et de ses sociétés associées, le groupe est présent dans plus de 30 pays sur trois continents et propose une gamme complète de produits et de services de pointe. Il emploie au total 27 000 personnes réparties sur 1 000 sites et dispose d'un réseau de plus de 4 700 guichets automatiques.

