La Seoul Design Foundation décerne à 7 équipes le « DDP Best Design Award » lors du DDP Design Fair 2020

Le salon sera ouvert toute l'année et présentera les dernières tendances en matière de design ainsi que la façon dont un produit est fabriqué grâce à une collaboration synergique.

En tant que seule plate-forme coréenne qui expose l'écosystème actuel du design en Corée, son importance réside dans le fait qu'elle écoute les histoires des designers et des fabricants.

Le site web en anglais fera la promotion de la capacité de conception et de production de la Corée et des participants.

Sept articles ont été récompensés par le prix DDP Best Design Award. Des représentants de boutiques célèbres et des professionnels de la conception de produits ont participé à l'évaluation, et le résultat du vote en ligne a également été pris en compte.

Les 7 gagnants ont non seulement des designs exceptionnels, mais aussi des possibilités de commercialisation et d'utilisation.

Les 7 gagnants recevront 5 millions de KRW pour la production en série et la possibilité d'entrer dans le magasin DDP.

« Les produits peuvent être fabriqués en masse immédiatement », a déclaré M. Park de Rooming. « Il a été prouvé que la compétitivité des petites et moyennes entreprises manufacturières peut être améliorée grâce à une collaboration continue avec les concepteurs », a commenté M. Han de Woofer design.

Le salon se tiendra en 2021 et mettra en vedette une collaboration plus diversifiée de designers et de fabricants à Séoul. En outre, il se coordonnera avec des salons internationaux de renom pour promouvoir les designers et fabricants coréens au niveau international et se positionner comme un salon mondial qui représente la Corée.

Website : http://ddpdesignfair-ex.or.kr/html/ko/main.php

Instagram : @ddpdesignfair2020

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1393461/image1.jpg

Related Links

http://ddpdesignfair-ex.or.kr/



SOURCE Seoul Design Foundation