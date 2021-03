La série CV d'AOTO vole la vedette aux studios ATV de Turquie

SHENZHEN, Chine, 23 mars 2021 /PRNewswire/ -- L'adaptabilité est devenue un marqueur clé du succès des studios de télévision dans le monde entier et la populaire chaîne ATV de Turquie a investi dans la Mini-LED innovante et solide d'AOTO pour sa conception de haute qualité et ses performances visuelles. L'installation chez ATV, réalisée par une équipe d'installation spécialisée d'AOTO, a vu plus de 700 mètres carrés de panneaux muraux Mini-LED pour vidéo de la série CV d'AOTO créer un espace studio UHD réaliste et stratégiquement placé.

En s'appuyant sur des panneaux muraux Mini-LED ultra fins pour vidéo de la série CV d'AOTO de 1,5 mm d'épaisseur, le studio a établi des zones définies pour les chaînes d'information, de sport, de musique et de divertissement. L'espace de studio étant toujours limité, la fine structure de la série CV occupe un minimum d'espace. Avec une épaisseur de seulement 38 mm et un poids de 5 kg par coffret, la série CV est largement considérée comme le choix le plus fin en matière de mini-LED.

Les performances visuelles de la série CV ont également fait leurs preuves. Le chef de projet du studio ATV, Gokalp, a qualifié l'installation de « absolument fabuleuse ».

Améliorée par les technologies de la Mini-LED d'AOTO, notamment HDR Boost, la réduction du moirage et une gamme de couleurs ultra-large NTSC de 110 %, la série CV est plus que parfaite pour les caméras à haute vitesse. La fréquence de rafraîchissement élevée du système d'affichage garantit une transition d'image fluide et sans scintillement. Dans l'environnement multi-caméras d'aujourd'hui avec des prises de vue omnidirectionnelles, la série CV offre des angles de vue inégalés. Parfaitement plat et accessible sur presque 180 degrés, le contenu peut être visualisé de n'importe où, que ce soit sur ou hors axe.

Les murs vidéo de la série CV ont été installés dans chaque zone pour répondre aux besoins distincts de chaque chaine. Qu'il soit installé en tant qu'écran de bureau ou monté sur des piliers ou des murs en arc de cercle ou comme écran plat, l'installation a été rapide et facile grâce à la conception de la série CV. Les mérites techniques de l'affiche Mini-LED garantissent un produit très résistant et performant qui surmonte les problèmes inhérents aux écrans incurvés traditionnels tels que les Dead lights et une image inégale. De plus, le système de contrôle exclusivement développé par AOTO permet de régler la luminosité à distance.

Le propriétaire du studio a confirmé : « Nous sommes ravis qu'AOTO soit notre partenaire de fabrication d'écrans. Leurs produits de haute qualité et leur professionnalisme nous ont beaucoup impressionnés, notamment le service à guichet unique. Il a été très agréable de travailler avec toutes les personnes impliquées dans le projet, qui ont fait preuve d'une grande communication à chaque étape, de la préconception à la livraison et à l'installation. C'était génial. »

Mike Liu, directeur de produit du groupe d'affaires LED d'AOTO, a déclaré : « Nous sommes ravis d'être impliqués dans cette incroyable installation, la solution de mur vidéo AOTO CV de 1,5 mm d'épaisseur s'aligne parfaitement avec les besoins de chaque chaine tout en conservant une performance visuelle supérieure pour maximiser l'impact. »

Très réputés pour leur innovation et leurs programmes de R&D, les systèmes d'affichage d'AOTO sont utilisés pour des projets de classe mondiale dans les domaines du sport, du transport, de la publicité extérieure numérique et de la diffusion, pour n'en citer que quelques-uns. D'importants studios tels que BBC News à Londres, TBS Sports Channel aux Etats-Unis, SkySports en Allemagne, CCTV en Chine à Pékin, et plus récemment, l'immensissime studio de Chicago TV, encore une fois aux Etats-Unis, comptent tous sur les écrans AOTO pour fournir un contenu visuel dynamique au cœur de leur programmation. AOTO a également présenté sa solution AOTO XR spécialement conçue pour la réalisation de films et sera disponible dans le monde entier très prochainement.

[email protected]

SOURCE AOTO