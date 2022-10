La série de modules photovoltaïques LION HJT de RECOM Technologies possède une puissance de plus de 700 Wc et une durée de vie de plus de 30 ans

Le nouveau module HJT LION 390 Wc est disponible dans les entrepôts européens

LANNION, France, 17 octobre 2022 /PRNewswire/ -- RECOM Technologies, leader des énergies renouvelables et seul fabricant européen de modules photovoltaïques (PV) Bloomberg Tier 1, lance le nouveau module bi-facial LION 390 Wc HJT monocristallin à double verre. Grâce à la technologie à hétérojonction (HJT) qui permet de récolter plus d'énergie, le LION 390 Wc offre de grandes performances dans les applications solaires au sol ou sur toiture, à petite et à grande échelle.

RECOM Technologies LION HJT PV Module Series with power output over 700Wp & life expectancy over 30 years

Les modules de la série Lion, qui possèdent une puissance de plus de 700 Wc, sont basés sur la technologie à hétérojonction (HJT). Le module photovoltaïque à hétérojonction (HJT) est une technologie révolutionnaire qui garantit de hautes performances et une faible dégradation du module PV, améliorant considérablement les résultats et le rendement dans le temps.

Les cellules solaires à hétérojonction combinent deux technologies différentes en une seule cellule : une fine plaquette de silicium monocristallin entourée de couches ultra-fines de silicium amorphe. Cela permet d'augmenter l'efficacité des panneaux et de récolter facilement davantage d'énergie par rapport aux panneaux solaires conventionnels constitués de silicium. Avec un coefficient de bi-facialité pouvant atteindre les 90 % (en comparaison des 70 % permis par les modules standard de l'industrie), les modules Lion gagnent jusqu'à 20 % de rendement énergétique supplémentaire dans des conditions de faible luminosité, le matin et le soir, et par temps nuageux. Grâce à la technologie de type N, les pertes de puissance sont considérablement réduites et il n'y a pas d'effet PID ni d'effet LID, ce qui permet d'offrir le LCOE le plus bas.

La gamme Lion de RECOM Technologies est disponible à partir de 375 Wc et dépasse les 700 Wc.

Caractéristiques du produit

Module HJT bi-facial monocristallin à double verre

30 ans de garantie sur le produit et le rendement

Coefficient de basse température -0,24 %/Celsius

Un taux de rendement supérieur à 91,25 % après 30 ans

Un gain de 10 à 35 % en génération d'énergie

Efficacité du module supérieure à 22,5 %

Bi-facialité élevée / rendement énergétique élevé / faible dégradation

Pas d'effet LID ni d'effet PID

Les centrales électriques de RECOM sont certifiées selon les normes ISO 9001 et 14001, et la série de produits Lion est entièrement certifiée selon les normes IEC61215 et 61730. La série Lion est également certifiée pour résister aux vents extrêmes [2400 Pascal] et à la pression due aux chutes de neige [5400 Pascal).

RECOM assure des livraisons rapides et fiables en garantissant la disponibilité des produits dans les entrepôts européens.

Pour en savoir plus sur les solutions solaires de RECOM, rendez-vous sur https://recom-tech.com . Pour les ventes et les demandes de renseignements techniques, veuillez envoyer un email à [email protected] .

À propos de nous

RECOM Technologies est une société d'énergie renouvelable basée en France, avec une présence notable dans l'industrie solaire mondiale. RECOM est un fabricant de modules, de cellules, d'onduleurs, de systèmes de stockage hybrides, de batteries et de chargeurs de véhicules électriques (VE), une entreprise innovante intégrant la R&D, la fabrication et la distribution.

RECOM est un leader et l'unique fabricant de modules photovoltaïques Bloomberg Tier 1 en Europe, avec une capacité de production annuelle supérieure à 1,1 GW et avec des ventes de plus de 2 GW de modules solaires dans 95 pays.

Contact pour les médias :

Adresse mail : [email protected]

Tél. : +33255030861

