La série de webinaires de l'INC met en contact plus de 1 500 professionnels de l'industrie des fruits à coque et des fruits secs originaires de 75 pays

Les fruits à coque et les fruits secs sont susceptibles de bénéficier de la tendance selon laquelle les consommateurs se soucient de plus en plus de leur santé et incorporent davantage de protéines végétales à leur régime alimentaire. En outre, malgré la COVID-19, de nombreux produits ont connu une augmentation de leur demande au détail et les experts estiment qu'il est nécessaire d'identifier de nouveaux canaux de consommation par l'intermédiaire de l'innovation produit.

Au cours des webinaires, des experts des sites de production et de consommation les plus pertinents au monde ont également discuté des prévisions de récolte préliminaires – qui restent sujettes aux conditions de la fin de la saison agricole – ainsi que des attentes en matière d'approvisionnement pour la saison 2020-2021.

En ce qui concerne les fruits à coque – qui ont encore connu une augmentation annuelle de 16 % par rapport à la saison précédente – la récolte mondiale devrait atteindre environ 5,4 millions de tonnes métriques (décortiqués, sauf les pistaches) en 2020-2021, soit une augmentation de plus de 730 000 tonnes métriques à partir de 2019-2020. Les récoltes de pignons de pin, de pistaches, d'amandes et de noix de pécan devraient être nettement plus élevées que l'an dernier, tandis que celles de noix, noix de cajou, noix de macadamia, noisettes et noix du Brésil devraient, selon les prévisions, atteindre des niveaux similaires à ceux de la saison précédente.

De même, en prévision d'une augmentation de 4,5 millions de tonnes par rapport à 2019-2020, la production de cacahuètes est estimée à 46,1 millions de tonnes (non décortiquées) pour cette saison. Quant aux fruits secs, la production totale en 2020-2021 devrait atteindre plus de 3 millions de tonnes métriques et rester dans la même fourchette qu'en 2019-2020.

L'INC est l'organisation-cadre internationale de l'industrie des fruits à coque et des fruits secs. Parmi ses membres figurent plus de 800 entreprises du secteur des fruits à coque et des fruits secs originaires de plus de 80 pays. L'adhésion à l'INC représente plus de 85 % de la valeur mondiale des fruits à coque et des fruits secs vendus « à la ferme ». L'INC s'est donné pour mission d'encourager et de faciliter la croissance durable du marché mondial des fruits à coque et des fruits secs. Il s'agit de la principale organisation internationale s'articulant autour de la santé, de la nutrition, des statistiques, de la sécurité alimentaire ainsi que des normes et règlements internationaux concernant les fruits à coque et les fruits secs.

