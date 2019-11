La série documentaire Vision of Fujian présentée en Europe

Le lancement était organisé par Propeller TV et Straits TV. Vision of Fujian sera présenté au public britannique sur Propeller TV. Les documentaires de qualité de ce programme révèlent la richesse historique et culturelle de la province du Fujian.

Présenter la vie quotidienne en Chine, c'est l'objectif des documentaires produits par Straits TV, notamment Breakfasts in China (Petits-déjeuners en Chine), Silk Road Folk Craft (artisanat populaire sur la route de la soie), Fujian Tea Culture (culture du thé dans le Fujian), Spring Festival (festival du printemps), Mazu Our Goddess of the Sea (Mazu notre déesse de la mer), 24 Hours at Fujian (24 heures dans le Fujian), Gourmets and Delicacies (gastronomes et spécialités culinaires). À travers ces émissions, le public britannique découvrira la cuisine, les coutumes, la culture et l'artisanat de la Chine, ainsi que les aspirations de sa population. Du contenu publié sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube, Weibo et Wechat de Propeller TV viendra compléter les documentaires.

Au cours de l'après-midi, un groupe d'experts a également débattu l'évolution du documentaire en Chine et au Royaume-Uni. Les délégations chinoise et britannique ont échangé leurs vues sur différents sujets, tels que l'analyse du développement rapide du documentaire en Chine ces dernières années, l'impact de la distribution en ligne et la coproduction de documentaires entre la Chine et le Royaume-Uni.

La province du Fujian est une région côtière du sud-est de la Chine. C'est d'ici que partait l'ancienne Route de la soie maritime. Placé au cœur de l'initiative stratégique de la route de la soie maritime du XXIe siècle, le Fujian se targue d'une position vitale dans l'ouverture de la Chine.

Fujian Media Group est un conglomérat médiatique créé en 2004. Il possède 10 chaînes de télévision, 2 chaînes de télévision par satellite, 7 stations de radio et une appli mobile, Haibo TV. Straits TV est la seule chaîne par satellite internationale de la province du Fujian. Ses programmes sont diffusés dans 229 pays et régions par l'intermédiaire de la plateforme Great Wall.

Pendant son voyage, la délégation de Fujian Media Group a visité The Telegraph, London Live, Vision 247 au Royaume-Uni et Radiotelevisione Italiana, Marcopolo TV et Xinhua Italy en Italie, dans le but d'établir des relations amicales avec ses homologues européens en vue de futures collaborations.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1031093/Fujian_Press_Release.jpg

