La série HeatPro offre une défense périmétrique et une détection d'incendie précises pour le marché de masse.

Les caméras de la série HeatPro sont dotées d'une fonction d'analyse vidéo thermique de Deep Learning pour la protection périmétrique, ainsi que d'une fonction de mesure de la température des objets et de détection des incendies avec alarmes en temps réel. Des fonctions telles que l'identification précise des personnes et des véhicules, les alarmes visuelles et auditives pour la protection périmétrique et les alarmes rapides de température pour la prévention d'incendie en font un outil idéal pour les applications des PME.

Défense périmétrique avec IA

Lors de la sécurisation d'un périmètre, une plus grande précision et un faible taux de fausses alarmes peuvent contribuer à réduire les coûts de fonctionnement. La série HeatPro y parvient grâce à une analyse vidéo puissante basée sur des algorithmes de Deep Learning, ce qui réduit radicalement les fausses alarmes.

Les caméras se concentrent sur la protection périmétrique à courte portée (0-50 mètres), où elles assurent la détection et la classification des cibles. Le recours à l'intelligence artificielle permet aux caméras de distinguer une personne d'un véhicule. Cela s'avère particulièrement utile lorsque les deux cibles sont proches l'une de l'autre. Traditionnellement, elles ne peuvent être reconnues que comme une seule « cible », mais les algorithmes intelligents permettent de les détecter séparément, ce qui augmente leur précision.

Les caméras thermiques peuvent également localiser facilement les menaces potentielles dans des conditions de visibilité nulle, ce qu'une caméra conventionnelle ne saurait faire. Pour ce faire, elles détectent l'émissivité du rayonnement latent d'un objet. Elles n'ont donc pas besoin de recourir à la lumière visible. Cela signifie qu'elles peuvent fonctionner dans toutes les conditions météorologiques et dans la nuit la plus noire. Elles n'émettent pas non plus de lumière, ce qui signifie que leur présence n'est pas perceptible, ce qui les rend particulièrement utiles lorsqu'elles doivent rester cachées.

La série HeatPro est également conçue pour une installation efficace et rapide, avec un déploiement simple en trois étapes, ce qui réduit le temps d'installation à 30 secondes. Traditionnellement, les caméras thermiques doivent être configurées et vérifiées par des ingénieurs spécialisés, ce qui exige du temps et de l'énergie supplémentaires. Les caméras HeatPro ont été conçues en tenant compte du temps et des efforts d'installation : elles sont plus faciles à installer et les installateurs peuvent donc consacrer plus de temps à une bonne configuration pour un fonctionnement optimal et un taux de fausses alarmes le plus bas possible.

Mesure de température pour la prévention des incendies

La série HeatPro est également dotée de la capacité de mesurer la température. Ce processus est très utile lorsque la surchauffe risque de provoquer un incendie. La caméra peut assurer une mesure de température sans contact pour une détection rapide et visible. Des mesures peuvent donc être prises à un stade précoce, ce qui permet d'éviter un incendie dès le début. La caméra peut déclencher une alarme incendie plus rapidement qu'un détecteur de fumée.

La fonction de mesure de température peut également être utilisée pour vérifier tout problème potentiel de surchauffe et résoudre les problèmes.

La série comprend un certain nombre de modèles et d'options différents, avec des formes de balles et de tourelles, et des objectifs bi-spectraux ou simples. Les caméras peuvent être intégrées dans un certain nombre de solutions. Par exemple, elles peuvent fonctionner de manière harmonieuse avec les NVR, les systèmes d'alarme AX PRO et même Hik-Connect pour des alertes mobiles en temps réel par téléphone. Elles peuvent être utilisées dans divers contextes, notamment dans les immeubles résidentiels, les bureaux, les chantiers, les parkings, les magasins et les entrepôts.

« Conçues pour offrir des solutions de protection professionnelles au marché de masse, ces caméras assurent une protection périmétrique avec une précision inégalée et une détection d'incendie avec une sensibilité exceptionnelle », déclare Stefan Li, directeur des produits thermiques chez Hikvision. « La série HeatPro de Hikvision offre une protection professionnelle simplifiée. »

