La session annuelle du Global Forum on Human Settlements 2018 appelle à l'innovation urbaine

BANGKOK, 2 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Le Global Forum on Human Settlements (GHHS) 2018 s'est déroulé du 30 au 31 octobre à l'occasion de la Journée mondiale des villes au Centre de conférence des Nations Unies à Bangkok. Réunis autour du thème « Faire progresser les innovations urbaines conformément à l'objectif de développement durable 11 et au Nouveau Programme pour les villes », plus de 400 participants de plus de 40 pays, dont M. Hongjoo Hahm, Secrétaire exécutif par intérim de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP), l'ambassadeur Anwarul K. Chowdhury, président du GFHS, ancien Secrétaire général adjoint et haut représentant de l'ONU ; de hauts fonctionnaires de Vanuatu, de Thaïlande et d'autres gouvernements ; ainsi que des maires, des experts et des chefs d'entreprise ont assisté à cet événement de deux jours.

Des représentants de divers secteurs ont annoncé leur engagement en faveur de villes durables et résilientes. Les Sustainable Cities and Human Settlements Awards (SCAHSA) ont été remis à 36 lauréats, dont Hua Hin (Thaïlande), Indore (Inde), Kalundborg Symbiosis (Danemark), Qingdao Sino-German Ecopark (Chine), et Arcadis Shelter Program, lesquels ont largement contribué à la durabilité des villes et des établissements humains.

L'événement était organisé par le Global Forum on Human Settlements (GHHS) avec le soutien de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique des Nations Unies (CESAP), en coopération avec Global One Belt One Road Association (GOBA), la Fédération pour la paix universelle (FPU) et d'autres organisations concernées.

L'ODD 11 est la clé du voûte du processus de mise en œuvre locale des 17 objectifs de développement durable. Le Forum a mis en exergue l'énorme potentiel des villes en tant que moteurs d'innovation et de croissance verte, ainsi que l'importance capitale de politiques et stratégies bien conçues pour maximiser les avantages des actions locales. Il a appelé à un partenariat global, coopératif, pragmatique et égalitaire faisant fi des hiérarchies politiques, économiques, sociales, de genre et géographiques.

La projection d'un film d'animation en 3D inspiré des normes IGMC 3.0 (International Green Model City), montrant le quotidien de la famille SaSa, composée de trois personnes, a fourni une représentation visuelle d'une ville plus verte. Une session de formation a par ailleurs été organisée pour faciliter l'intégration des normes IGMC 3.0 à la planification et au développement urbains. Ces dernières constituent un outil d'évaluation et de planification pour le développement urbain durable. Elles offrent des moyens techniques et des méthodes d'évaluation pour la mise en œuvre des ODD et du Nouveau Programme pour les villes au niveau local.

Le Forum s'est achevé de manière productive en ouvrant la voie à suivre et en appelant à une amélioration de la localisation des ODD et à une transition vers la croissance verte en développant une économie circulaire, en augmentant le financement d'infrastructures urbaines durables, en gérant durablement l'eau dans les villes, en établissant des partenariats renforcés et en créant des villes modèles écologiques internationales.