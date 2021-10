La session « Intelligent Cloud-Network » de l'UBBF 2021 s'est tenue avec succès à Dubaï

DUBAÏ, EAU

22 octobre 2021

À la suite de la pandémie, les gouvernements de nombreux pays ont accéléré leur processus de numérisation. Cela a entraîné de grands changements dans l'industrie de l'IP. La construction du réseau des opérateurs est passée d'une approche centrée sur la connexion à une approche centrée sur le cloud. Au cours de l'évolution des réseaux IP traditionnels vers les réseaux intelligents en nuage, quelles sont les exigences réelles des entreprises et des clients industriels ? Quelles technologies innovantes peuvent répondre à ces exigences ? Quel est l'impact de l'évolution de l'architecture du réseau sur l'infrastructure et le mode de fonctionnement des opérateurs ? Tels étaient les points centraux abordés lors de cette session.

Dan Bieler, analyste chez Forrester, a donné le coup d'envoi en proposant que les technologies émergentes poussent les exigences des utilisateurs à changer. Selon lui, la numérisation des entreprises introduit des exigences en matière de « cloudification » des services, ce qui oblige les opérateurs à construire des réseaux intelligents dotés d'une convergence cloud-réseau pour passer des TIC aux DTIC.

Hank Chen, président du domaine des routeurs de Huawei, a ensuite prononcé un discours intitulé « Construire un réseau en cloud intelligent, accélérer la nouvelle croissance ». Dans son discours, il a indiqué que les services aux consommateurs et aux industries verticales se diversifient de plus en plus, et que l'amélioration de l'expérience utilisateur et l'amélioration des industries verticales offrent de grandes opportunités aux opérateurs. Les opérateurs doivent construire un réseau IP tout-en-un qui prend en charge la programmation du réseau, l'assurance des accords de niveau de service au niveau du locataire et la « cloudification » agile afin de répondre aux exigences de croissance de tous les services individuels, domestiques et d'entreprise, et de jeter les bases de la transformation des DICT des opérateurs.

[email protected] est le plus grand fournisseur de services Internet du Bangladesh, et se concentre sur la manière de fournir des réseaux de fibre optique sécurisés, robustes et plus rapides à travers le pays. Sumon Ahmed Sabir, directeur technique de [email protected], a expliqué que le succès de son entreprise repose sur la capacité à saisir rapidement les opportunités commerciales. À ce titre, l'architecture de leur réseau cible doit être agile et flexible pour répondre aux nouvelles demandes des entreprises. En outre, [email protected] introduit activement des technologies innovantes telles que la programmation de chemins SRv6, le « hard slicing FlexE » et la visualisation des services pour développer de nouveaux modèles commerciaux et ainsi réussir sur le marché.

À Hong Kong, CMHK est en train de passer de la fourniture de services mobiles à la fourniture de services diversifiés tels que le haut débit domestique et les lignes privées d'entreprise. Lindel Sun, directeur du département de développement commercial, a estimé que la technologie de découpage du réseau permet d'offrir des services différenciés sur le réseau en direct et de répondre aux exigences variables des différents services, ce qui constitue une base solide pour la transformation stratégique de CMHK.

Francois Olivier, ingénieur en chef de Rain, le premier fournisseur de services 5G en Afrique du Sud, a déclaré que les connexions massives, la croissance rapide de la bande passante et la fiabilité élevée des accords de niveau de service sont les principales caractéristiques du développement des services 5G. L'objectif principal du développement du réseau Rain est de construire un réseau porteur convergent qui présente une capacité ultra-large, une architecture simplifiée basée sur SRv6, un découpage en tranches et une exploitation et une maintenance automatisées. De cette manière, le processus de numérisation de nombreuses industries peut être accéléré.

L'UBBF est le sommet des réseaux fixes le plus élevé au monde, organisé conjointement par l'Union internationale des télécommunications (UIT) et Huawei. Cette session sur le réseau en cloud intelligent, qui vise à aider les opérateurs mondiaux à explorer de nouveaux marchés, présente les architectures de réseau en cloud des opérateurs et les capacités différenciées de la solution de réseau en cloud intelligent de Huawei.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1665791/Huawei.jpg

Related Links

www.huawei.com/cn



SOURCE Huawei