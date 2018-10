La société OASIS étend sa portée commerciale au Pays de Galles

DUBLIN, October 25, 2018 /PRNewswire/ --

OASIS Group, l'une des plus grandes sociétés de gestion des dossiers et des informations (RIM) en Europe, a confirmé la finalisation de l'acquisition de Box-it Wales & Severn, une société basée à Crickhowell, Powys au Royaujme-Uni. Cette acquisition a été finalisée le 8 octobre et il s'agit du quatrième franchisé Box-it acquis par Oasis Group depuis l'acquisition de Box-it UK en mars 2018.

La transaction récente étend la portée géographique de la société OASIS Group au Pays de Galles. Le Pays de Galles est une région d'intérêt pour OASIS depuis un certain temps et ce nouvel emplacement comblera un vide dans son empreinte déjà forte en Grande-Bretagne.

« Cette acquisition nous offre une plateforme au sein d'un grand marché qui nous permet de livrer la vaste gamme de services que nous proposons à nos clients », a déclaré Brian Connolly, directeur général de la société OASIS Group.

En fournissant une gamme de services RIM, allant des solutions d'archivage complexes en passant par la conformité au RGPD, cette transaction constitue la 38e acquisition réussie pour OASIS Group.

Au service de ses clients depuis 1999, OASIS a son siège social à Dublin en Irlande et des bureaux dans toute l'UE. La société emploie plus de 550 collaborateurs et fournit des services à plus de 6 000 clients dans divers domaines, dont les secteurs financier, juridique, de santé, gouvernementaux et de l'éducation. Pour la deuxième année consécutive, la société OASIS Group est présente sur la liste « Inc. 5000 Europe 2018 » des entreprises connaissant la croissance la plus rapide en Europe. http://www.OASISGroup.com

