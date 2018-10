La société Proptech SKEPP ouvre ses portes en France où il y a un marché en expansion pour la location de bureaux flexibles

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/772783/Proptech_company_SKEPP.jpg )



"Paris, Marseille et Lyon sont en pleine expansion," dit Lansink. "En plus, la mentalité française correspond à nos idées d'agir proactivement pour aider à trouver des bureaux et aux démarches d'automatisation que nous souhaitons entamer chez SKEPP." Depuis 2013 la société met en relation des milliers d'entreprises avec des propriétaires de bureaux ambitieux. En Hollande, la Belgique et l'Allemagne, la société SKEPP est déjà reconnue sur le marché immobilier.

L'expansion va de pair avec les expériences des utilisateurs par des visites virtuelles

Pour faire suite à l'expansion en Espagne et dans d'autres pays européens, SKEPP crée pour ses utilisateurs une expérience unique en proposant des visites de réalité virtuelle.

Les candidats à la location peuvent faire une demande auprès de SKEPP pour expérimenter une visite virtuelle d'un bureau proposé, ensuite des lunettes RV seront adressées au candidat. Un conseiller en immobilier guidera le candidat à distance au travers du bureau. Les entreprises n'ont plus besoin de consacrer plusieurs jours à visiter les bureaux disponibles, puisque cet outil permet d'avoir une première impression de plusieurs bureaux dans une heure.

La conception numérique d'un aménagement intérieur sur mesure par un dessinateur privé

Après sa visite, le candidat-locataire recevra tout de suite une offre de location par mail. Un dessinateur de SKEPP crée ensuite la conception numérique d'un aménagement intérieur pour l'espace auquel le candidat potentiel s'est intéressé. Par la suite, le candidat peut également enlever l'aménagement et l'intérieur en direct chez SKEPP. Ce service optionnel fait partie d'un kit d'aménagement intérieur sur mesure, auquel vous aurez plusieurs options d'obtenir vos meubles: la location (option d'achat) ou l'achat définitif. Ce kit se caractérise par sa flexibilité, puisque l'option de location permettra d'élargir ou de restreindre le mobilier en 1 clic, alors qu'un élargissement est toujours possible par une location avec option d'achat ou un achat définitif.

Postes vacants pour favoriser l'expansion dans plusieurs pays

La société Proptech est à la recherche des gestionnaires acquisitions pour se démarrer dans différents pays. Renseignez-vous sur notre site web: https://skepp.com/fr/.