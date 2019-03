La société Beyond Ratings enregistrée comme agence de notation de crédit

PARIS, 19 mars 2019 /PRNewswire/ -- La société Beyond Ratings a le plaisir d'annoncer que l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) l'a habilitée à émettre des notations pour les gouvernements locaux, centraux et régionaux, ainsi que les institutions financières au service des politiques (nationales et supranationales).

Beyond Ratings est une agence de notation financière privée qui se spécialise dans l'analyse des critères ESG (environnement, social et gouvernance).

L'AEMF est le seul organe européen chargé de surveiller directement les agences de notation de crédit en Europe. Son mandat découle du règlement européen relatif aux agences de notation de crédit. Ce dernier fixe un cadre commun et les normes de qualité minimales pour les notations de crédit émises au sein de l'Union européenne.

« Nous pensons que cette habilitation par l'AEMF vient confirmer notre proposition clé selon laquelle l'analyse des critères ESG est indispensable pour évaluer l'ensemble des risques, y compris les risques de crédit des émetteurs souverains et supranationaux, mais aussi des banques de développement », a déclaré Rodolphe Bocquet, PDG et cofondateur de Beyond Ratings. « Cette inscription auprès de l'AEMF est un objectif que nous visons depuis la création de la société en 2014. Cela nous permettra de développer notre plate-forme ESG pour promouvoir le financement d'une croissance durable. »

Elie Hériard-Dubreuil, directeur général chargé de superviser la candidature auprès de l'AEMF, a précisé : « Nous avons la conviction que nos notations aideront les investisseurs à tenir compte d'un plus vaste éventail de facteurs de risque. Nous pensons que les investisseurs qui négligent le volet ESG le font à leurs risques et périls. »

Résumé

Le 18 mars 2019, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) — l'organe européen chargé de surveiller directement les agences de notation de crédit — a annoncé l'enregistrement de Beyond Ratings (BR) en qualité d'agence de notation au titre du Règlement (CE) n° 1060/2009 du Conseil du 16 septembre 2009 relatif aux agences de notation de crédit, avec effet immédiat. Pour obtenir des informations complémentaires sur la réglementation des agences de notation de crédit, rendez-vous ici (https://ec.europa.eu/info/law/credit-rating-agencies-regulation-ec-no-1060-2009_en).

Basée à Paris (France) , la société Beyond Ratings a été incorporée en 2014. Elle fournit des services innovants pour accompagner les acteurs du secteur financier dans leurs projets de pérennisation et de développement durable. En qualité d'agence de notation de crédit, Beyond Ratings sera habilitée à délivrer des notes aux émetteurs publics (souverains, gouvernements locaux et régionaux, établissements financiers au service des politiques), sur la base de méthodologies qui incluent systématiquement les facteurs ESG dans ses analyses financières.

La dette du secteur SSA (émetteurs souverains, supranationaux et agences) représente la catégorie la plus importante et la plus liquide du marché mondial des titres financiers. Dans la mesure où ces instruments contribuent à financer les politiques publiques, leur influence peut s'étendre au-delà de la sphère économique classique (ex. : les obligations à impact social et les obligations vertes). Par conséquent, le secteur de la dette publique se prête parfaitement aux notations de crédit incluant les critères ESG.

