La société biopharmaceutique britannique Grow Group PLC annonce une collecte de fonds de Série C de 6 millions de livres sterling pour l'expansion du marché du cannabis

Aujourd'hui, Grow a lancé sa collecte de fonds de pour financer l'expansion du modèle commercial très réussi de l'entreprise à travers l'Europe. Grow a développé une combinaison unique et synergique d'opérations intégrées dans les domaines de la distribution de cannabis thérapeutique, de l'éducation, de la R&D biotechnologique et du commerce international. L'entreprise cherche maintenant à étendre ses opérations nationales ainsi que sa présence internationale.

Le marché européen du cannabis thérapeutique devrait valoir 3,3 milliards de dollars et le marché mondial 14,4 milliards de dollars d'ici à 2024. Il est en pleine croissance, car de plus en plus de pays introduisent des lois sur le cannabis thérapeutique.

Grow offrira la possibilité d'investir dans sa Série C uniquement aux investisseurs fortunés, parmi les particuliers, les fonds, les investisseurs potentiels dans le domaine du commerce des entreprises et les family offices.

Ben Langley, le PDG de Grow, qui a récemment été classé parmi les 100 meilleurs entrepreneurs du Royaume-Uni par le Daily Telegraph et parmi les 10 meilleurs dans la catégorie des soins de santé, a déclaré :

« Nous avons eu la chance de bénéficier dans le passé d'un soutien fantastique de la part d'actionnaires qui croient sincèrement que notre orientation vers le bien-être des patients sera le moteur d'un succès commercial éthique. Nous nous réjouissons d'accueillir de nouveaux actionnaires dans la famille Grow en cette période extrêmement passionnante pour Grow, pour l'industrie et, surtout, pour les patients du monde entier ».

Dean Gainsley, directeur non-exécutif de Grow et conseillé de l'industrie du cannabis a déclaré :

« Les récentes directives de la FCA visant à permettre aux sociétés de cannabis thérapeutique autorisées au Royaume-Uni d'être cotées sur les bourses britanniques ont enfin apporté aux investisseurs la clarté nécessaire pour se sentir en confiance afin de soutenir cette industrie passionnante et en pleine évolution. Associée à l'énorme croissance du marché du cannabis à usage thérapeutique dans le monde, cette augmentation de la Série C offre une occasion exceptionnelle de participer au succès de la première entreprise de cannabis à usage thérapeutique du Royaume-Uni ».

Pour plus d'informations, visitez le site www.growgrouplc.com

À propos de Grow

Grow Group PLC (« Grow ») est une société biopharmaceutique qui se concentre uniquement sur les médicaments à base de cannabis et sur l'amélioration de l'accès des patients du monde entier à ces médicaments. La société distribue, innove et résout les problèmes fondamentaux de l'industrie afin de proposer aux patients du monde entier des médicaments à base de cannabis de qualité pharmaceutique à un prix abordable. Grow donne aux médecins le pouvoir et la formation nécessaires pour prendre les bonnes décisions en matière de prescription de cannabis thérapeutique.

Grow Group se compose des divisions suivantes :

Grow Pharma : une entreprise commune avec IPS Pharma. Leader dans la distribution de médicaments à base de cannabis au Royaume-Uni et en Irlande ainsi que dans la formation des professionnels de santé.

Grow Trading : la première société de commerce de cannabis thérapeutique au monde, qui fournit des solutions à l'industrie pour développer une chaîne d'approvisionnement ininterrompue pour le bénéfice ultime des patients.

Grow Biotech : division de R&D axée sur le développement de nouvelles technologies visant à réduire le coût de fabrication et à améliorer la qualité des médicaments.

