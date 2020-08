La société civile mène les collaborations nécessaires entre les nations

HAIKOU, Chine, 10 août 2020 /PRNewswire/ -- En ces temps où l'avenir du globe semble morose en raison de la pandémie toujours aussi forte et des répercussions économiques qu'elle entraîne, ce qui suscite une hostilité politique et un sentiment antimondialisation, un dialogue en ligne organisé les 30 et 31 juillet entre les organisations de la société civile (OSC) en Chine et en Europe a insufflé plus d'espoir à la collaboration mondiale tant attendue.