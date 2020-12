La société de peinture PT Mowilex aide à protéger 65 000 hectares de forêt dans le cadre du renouvellement de la certification de neutralité carbone

« Informés par les leçons tirées lors de notre processus de certification de neutralité carbone 2019, nous avons étendu nos efforts d'économie d'énergie à 11 sites de PT Mowilex. Nous avons également concentré nos ressources de compensation carbone sur des projets ici en Indonésie », a déclaré Tania Wakhidah Ariningtyas, responsable des affaires environnementales pour PT Mowilex. « Le projet Rimba Raya REDD+ traite de la conservation de la biodiversité et des communautés durables, deux domaines de grande importance pour l'équipe de PT Mowilex. »

Située sur l'île indonésienne de Bornéo, connue sous le nom de Kalimantan dans la région, la réserve de biodiversité de Rimba Raya abrite des marécages de tourbe tropicale à forte densité de carbone qui abritent 105 000 orangs-outans de Bornéo en voie de disparition et d'autres espèces menacées. En dirigeant les fonds de compensation vers l'île, PT Mowilex contribue à sauver 65 000 hectares de forêt qui devaient autrefois devenir des plantations de palmiers à huile. Le travail de conservation améliore également les soins de santé, la sécurité alimentaire, la sécurité incendie et les possibilités d'éducation pour 2 500 ménages de l'île.

En 2020, Rimba Raya est devenu le premier projet enregistré à la norme d'impact vérifié du développement durable (Sustainable Development Verified Impact Standard, SD VISta), démontrant que ses programmes de subsistance dans les villages environnants font progresser les 17 objectifs de développement durable (SDG) des Nations Unies.

« Les clients en Indonésie attendent plus que des produits de qualité. Nos clients recherchent également des entreprises éthiques et soucieuses du développement durable », a déclaré Ariningtyas. « Nous sommes incroyablement fiers de fabriquer des peintures primées dans des couleurs contemporaines, tout en minimisant notre empreinte écologique et en renforçant les communautés locales. »

Pour renouveler son statut de neutralité carbone, PT Mowilex a également modernisé son éclairage, remplacé son équipement de refroidissement et mis en œuvre d'autres programmes qui ont permis de réduire les émissions de carbone de 0,2 %. La société a enregistré cette réduction malgré l'augmentation des volumes de production et la mise en œuvre des protocoles de sécurité COVID-19, qui ont réduit l'efficacité opérationnelle pendant une grande partie de l'année. La diminution des émissions fait progresser PT Mowilex vers un objectif de réduction du carbone de 5 % à long terme. Les nouvelles technologies et les nouveaux outils installés dans sa future usine de Cikande aideront l'entreprise à atteindre cet objectif plus rapidement.

PT Mowilex a suivi le rigoureux protocole CarbonNeutral développé par l'organisation mondiale Natural Capital Partners pour renouveler sa certification.

« Avec la certification CarbonNeutral, PT Mowilex démontre son engagement en faveur de l'action climatique », a déclaré Saskia Feast, vice-présidente des ventes chez Natural Capital Partners. « En poursuivant son programme de neutralité carbone, l'entreprise prend des mesures immédiates pour réduire son impact sur l'environnement tout en contribuant au développement durable de la région. »

Pour la deuxième année consécutive, PT Mowilex a fait appel à l'organisme de certification international, SCS Global Services, pour vérifier ses calculs de carbone.

« Mowilex démontre un engagement profond et continu à protéger notre environnement mondial en s'efforçant d'atteindre les objectifs climatiques et d'obtenir une certification de neutralité carbone. Nous admirons leur leadership en matière de durabilité en Indonésie », a déclaré Keith Killpack, directeur technique de SCS Global Services.

Le renouvellement de la certification de neutralité carbone intervient quelques semaines après que PT Mowilex ait remporté trois catégories lors de l'événement phare de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) en Indonésie, le Top CSR Awards 2020, et qu'elle ait été récompensée par les prix ACES (Asia Corporate Excellence & Sustainability) de cette année, qui récompensent les entreprises asiatiques les plus performantes. En 2020, PT Mowilex célèbre son 50e anniversaire en plantant 50 000 plants d'arbres dans toute l'Indonésie. La société a également réagi à la pandémie de COVID-19 en fournissant des équipements de protection individuelle (EPI) aux hôpitaux de la région et en fabriquant du désinfectant pour les mains à donner aux communautés locales.

Pour plus d'informations sur PT Mowilex et ses piliers de durabilité Kurangi (réduire), Hindari (éviter) et Imbangi (compenser), veuillez contacter [email protected] ou visiter sustainability.mowilex.com.

À propos de PT Mowilex Indonesia

PT Mowilex Indonesia, (PT Mowilex), une filiale d'Asia Coatings Enterprises, Pte. Ltd, est un des principaux producteurs de peintures et de revêtements de qualité supérieure. Depuis le lancement des premières peintures à l'eau fabriquées en Indonésie en 1970, cette entreprise à vocation communautaire a renforcé son engagement en faveur de l'éthique environnementale, de l'égalité et de l'innovation. PT Mowilex est le seul fabricant indonésien certifié neutre en carbone, qui produit des peintures à zéro teneur et à faible teneur en COV dans des couleurs modernes. L'entreprise est régulièrement récompensée pour sa responsabilité sociale et ses efforts en matière de durabilité.

Contact médias : [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1384739/Image_for_Press_Release_Renewal_Carbon_Neutral2.jpg

SOURCE PT Mowilex Indonesia