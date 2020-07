La société de technologie audio révolutionnaire IRIS lance des écouteurs très attendus

Il a été scientifiquement prouvé que la technologie au cœur des IRIS Flow Headphones active l'état de flux, un état d'esprit neurologique de concentration complète tout en étant simultanément détendu et engagé.

Ces bénéfices neurologiques sont soutenus par des recherches indépendantes menées par le professeur de psychologie Joydeep Bhattacharya à Goldsmiths, Université de Londres, qui a déterminé qu'IRIS engageait plus activement le cerveau.

L'activation d'IRIS promeut une « écoute active », améliorant considérablement la qualité audio tout en activant simultanément le cerveau - l'algorithme breveté débloque et resynthétise les informations audio perdues, ce qui permet au cerveau de l'auditeur de jouer un rôle actif dans leur reconstitution et de procurer une expérience d'écoute immersive.

Les IRIS Flow Headphones seront vendus au prix de 399 USD/379 £ au détail (avec un prix de lancement exclusif de 349 USD/275 £) et sont les premiers écouteurs à intégrer la technologie IRIS. Avec le simple déclic d'un interrupteur, vous pouvez activer la technologie IRIS sur les écouteurs tout en écoutant de la musique sur Spotify et Apple Music, notamment, des podcasts, des livres audio et une vidéo sur Netflix. Les écouteurs IRIS sont également l'un des rares écouteurs sur le marché à utiliser des drivers en béryllium pour créer une expérience d'écoute optimale et établir une nouvelle norme en matière d'audio personnelle.

Les IRIS Flow Headphones sont disponibles à l'achat en deux couleurs, noir et blanc, initialement via Indiegogo, et leur expédition commencera fin septembre 2020. Parmi les fonctionnalités clés du produit, citons :

37 heures d'autonomie de pile, 30 heures lorsqu'IRIS est activé

Meilleurs drivers en béryllium de 40mm sur le marché

Codecs aptX HD & AAC assurant une lecture de haute qualité sur Bluetooth

aptX à faible latence pour une vidéo et des jeux synchronisés

Amplificateur et DAC intégrés de qualité audiophile

Chambre acoustique brevetée assurant une qualité sonore étonnante

Connexions filaires Bluetooth BLE 5,1 et 3,5mm

Appels téléphoniques optimisés avec microphones double et la technologie cVc Qualcomm

Coussins magnétiques amovibles, optimisés pour le confort, l'isolation acoustique et la facilité du nettoyage

Réponse de fréquence de 5Hz-25,000Hz

Recharge USB-C ultra rapide

Adaptateur USB-C à USB-A et adaptateur de 6,35mm inclus

Mises à jour de micrologiciel en mode sans fil

Garantie d'un an

Commandez les IRIS Flow Headphones ICI .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1220182/Nik_Hill_IRIS.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1220183/IRIS_Flow.jpg

SOURCE IRIS