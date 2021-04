La société de technologie du voyage sherpa° lance une carte interactive de réouverture des voyages ; annonce qu'American Airlines est son premier partenaire

« Les voyages internationaux constituent une part importante de notre économie mondiale et de l'expérience humaine. Pourtant, la planification des voyages en cas de pandémie mondiale est un défi. La mission de notre équipe était de fournir une solution numérique qui comble le manque d'informations avec la précision en temps réel dont les voyageurs ont besoin pour prendre des décisions éclairées et voyager en toute confiance. Cette solution n'est qu'une partie de notre vision plus large visant à alléger la complexité du passage des frontières en permettant aux voyageurs d'obtenir les conditions, la documentation et les visas en une seule étape pendant qu'ils réservent leur voyage. » a déclaré Max Tremaine, PDG de sherpa°.

L'ampleur des données offre une circonstance unique : sherpa° traite des millions de points de données provenant de milliers de sources, notamment des gouvernements, des compagnies aériennes, des aéroports, des offices du tourisme, des forums publics et des médias. Parmi les autres caractéristiques essentielles, citons les sites de test COVID-19 à destination et la possibilité pour les partenaires d'augmenter les conversions de réservation en renvoyant les clients de la carte vers les pages de destination des vols.

L'interface utilisateur basée sur la carte est personnalisable et facilement intégrable aux sites web et aux applications des partenaires via des widgets intégrables, des API ou des applications web en marque blanche. Plusieurs langues sont prises en charge, notamment l'anglais, l'espagnol (sud-américain), le français (canadien), l'allemand, le portugais (brésilien), le russe, le turc et le letton, et d'autres langues sont en préparation.

À propos de sherpa°

Fondée en 2015 par Max Tremaine et Ivan Sharko, sherpa° est le principal fournisseur d'exigences d'identification des voyageurs pour l'industrie du voyage. La vision de sherpa° est de fournir à chaque voyageur les informations dont il a besoin et la documentation nécessaire pour se déplacer en toute confiance et en toute sécurité à travers les frontières. Basé à Toronto, au Canada, sherpa° bénéficie de la confiance des marques de voyage les plus importantes et les plus connues au monde dans plus de 50 pays, telles qu'American Airlines, TripActions, Icelandair, LATAM, Flynas et CWT. Sherpa est soutenu par True Ventures, Narrative Fund, Relay Ventures, Globalive Capital, N49P, TSVC, Golden Ventures, Plug and Play Ventures, Stuart MacDonald et LP Maurice. Visitez https://www.joinsherpa.com/

Contact pour les médias : Kellie Pelletier, [email protected] , 917-514-5851

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1484008/Sherpa_Travel_Tech_Company_sherpa°__Launches_Interactive_Travel_R.jpg

Related Links

ww.SRPASherpa.com



SOURCE Sherpa