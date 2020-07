La société immobilière britannique Hondo Enterprises conclut un partenariat avec Savills pour l'utilisation du système BioProtectUs™ au Royaume-Uni

Les partenaires se sont mis d'accord sur l'utilisation du système de manière à subvenir aux besoins de son portefeuille de gestion, qui comprend Brixton Village, Cancer Research UK et le bâtiment Leadenhall, et à étendre la prestation de services aux occupants des propriétés gérées. Par cet accord de distribution spécial, Hondo, avec des partenaires tels que Savills, est la première entreprise au Royaume-Uni à utiliser ce système de nettoyage révolutionnaire.

« En cette période de sortie de confinement, l'un des défis économiques les plus importants consiste à redonner aux consommateurs la confiance nécessaire pour réapparaître dans la sphère publique et fréquenter des établissements de vente au détail et d'hôtellerie. Nous avons fait équipe avec BioProtect afin d'apporter cet incroyable produit au Royaume-Uni et de garantir que les gens puissent sociabiliser, faire des achats et se sentir en sécurité en dehors de chez eux. », a déclaré Taylor McWilliams de chez Hondo Enterprises.

Début juin, le Global Virus Network (GVN), une coalition réunissant les plus éminents virologues du monde, a annoncé à la suite de « tests approfondis » que deux de ses centres d'excellence avaient démontré que la « formulation BIOPROTECT™ de ViaClean Technologies éradique le SARS-CoV-2, le seul coronavirus responsable de la COVID-19, sur les surfaces et maintient une activité virucide résiduelle continue pendant plus de six semaines ».

À propos de Hondo Enterprises

Hondo Enterprises est une société d'investissement immobilier, de développement et de gestion d'actifs spécialisée dans les transactions dans le centre de Londres.

Le portefeuille actuel de Hondo Enterprises se compose d'un lot de trois parkings dont le réaménagement est prévu et exploités par NCP ; de Brixton Market, qui rassemble plus de 140 détaillants et commerçants alimentaires sur plus de 0,8 hectares dans le centre-ville de Brixton ; et de la zone de développement Sports Direct adjacente au marché de Brixton, qui proposera des bureaux et des commerces de détail.

https://hondo-enterprises.com

