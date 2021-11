La société INVADE Co., Ltd., établie à Tokyo, lance le service « NILE BEAUTY », qui permet le jumelage en ligne d'entreprises de produits de beauté du monde entier en tout temps et pendant toute l'année

TOKYO, 12 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Lancé par INVADE Co., Ltd., une société basée à Tokyo, « NILE BEAUTY » est un tout nouveau service communautaire qui permet aux entreprises de produits de beauté du monde entier de se rassembler et de faire du jumelage d'entreprises en ligne. Par l'intermédiaire de renseignements sur les entreprises et les produits, ainsi que d'articles de contenu, INVADE crée des endroits où les entreprises et les particuliers peuvent se rencontrer en ligne.

1) Elle réduit considérablement le coût lié aux expositions nationales et internationales à titre d'exposant ou de participant, ainsi que le temps qui y est consacré.

(2) Il est possible de trouver un partenaire commercial potentiel en tout temps, pendant toute l'année, sans avoir à se soucier du décalage horaire.

(3) Une fonction multilingue facilite les négociations commerciales avec les entreprises d'autres pays.

Le service « NILE BEAUTY » permet à l'exposant de publier des renseignements sur l'entreprise et les produits ainsi que divers articles de contenu auxquels les entreprises inscrites pourront accéder. De plus, lorsqu'il s'inscrit comme entreprise de négociation commerciale (négociateur), il peut facilement consulter les renseignements des entreprises exposantes en tout temps et les conserver. Une fois le jumelage effectué, l'exposant et le négociateur peuvent échanger.

Cliquez ici pour visionner la vidéo d'introduction de NILE : https://beauty.nile.inc/about

Une grande campagne de promotion est en cours pour souligner l'inauguration officielle du service.

Pour en savoir plus : https://beauty.nile.inc/service

Le service mondial de jumelage d'entreprises « NILE BEAUTY » changera considérablement la façon dont les gens perçoivent les expositions et dont ils abordent les partenaires potentiels, ainsi que le concept commercial traditionnel qui met l'accent sur le contact en personne depuis de nombreuses années.

Trouvez de nouveaux partenaires d'affaires au moyen de « NILE BEAUTY ».

Site Web officiel : https://beauty.nile.inc

