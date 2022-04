La société japonaise d'ingénierie informatique DS Technologies du groupe DSK choisit la première application STC de NewNet pour le déploiement de ses services de paiement

L'application STC de NewNet sur AWS permet à DS Technologies de déployer des services d'acquisition de paiements sécurisés basés sur le cloud

CHICAGO, 18 avril 2022 /PRNewswire/ -- DS Technologies Inc, une société de DSK Group, le principal fournisseur de services de paiement de factures au Japon, a choisi l'application Secure Transaction Cloud (STC) de NewNet Secure Transactions LLC pour le déploiement de son infrastructure de paiement dans le AWS Cloud. DS Technologies s'appuie sur le STC de NewNet pour le lancement transparent de la commutation, du routage et du transport des transactions de paiement avec la plus haute sécurité à partir de plus de milliers de dispositifs de paiement sans fil, IP, Internet au Japon, qui génèrent plusieurs millions de transactions de paiement par an.

DS Technologies a choisi la STC de NewNet en raison de ses capacités éprouvées, notamment son application de transactions de paiement hautement innovante et virtualisée, conçue pour permettre aux fournisseurs de services de paiement de transporter de grands volumes de transactions de paiement Internet et mobiles avec les plus hauts niveaux de sécurité, de vitesse et de résilience dans le cloud. La solution STC sur le cloud offre à DS Technologies une sécurité avancée des données des transactions de paiement grâce à AWS CloudHSM, tout en offrant des capacités intégrées uniques, notamment l'agrégation des transactions, l'accélération TLS, l'équilibrage des charges, le transport des paiements web, la traduction des protocoles de paiement, le routage dynamique, le partage de la charge de l'hôte, la gestion de plusieurs modes de paiement et les rapports de règlement.

« La solution STC de NewNet fournit à l'industrie du paiement l'une des applications de paiement les plus innovantes et les plus avancées dans un environnement cloud de haute sécurité pour une adoption transparente avec un avantage économique et opérationnel majeur », a déclaré Krishna Viswanadham, président de NewNet Secure Transactions LLC. « Les fonctions de paiement et de sécurité virtualisées de STC fonctionnant sur une infrastructure en nuage dynamique, résiliente et hautement performante fournissent les performances et la sécurité indispensables aux transactions de paiement. Nous fournissons continuellement des solutions de pointe afin de permettre à nos clients de premier plan, comme DS Technologies, de disposer des meilleures ressources pour développer leurs activités de paiement et répondre à l'évolution rapide des comportements et des attentes des clients dans un paysage FinTech extrêmement dynamique et en pleine mutation. »

« Nous nous engageons à offrir de la valeur à nos clients et le STC de NewNet nous aide à offrir les avantages des avancées technologiques en matière de paiement en tirant parti de la transformation numérique du cloud avec les dernières technologies et une sécurité haut de gamme permettant d'innover en permanence et de fournir des solutions de paiement de pointe aux entreprises et aux commerces que nous servons », a déclaré Yasuhiro Sakamoto, président & président directeur général, chez DS Technologies. « Nous avons choisi NewNet en raison des caractéristiques et fonctions robustes de STC, de ses hauts niveaux d'innovation en matière de sécurité, ainsi que de sa grande expérience dans le secteur des paiements. Nous faisons confiance à NewNet en tant que partenaire stratégique pour étendre nos solutions d'infrastructure de paiement à l'ensemble du spectre des paiements, y compris les points de vente, le mobile et le Web, qui aident nos clients à accroître leurs volumes avec une sécurité maximale. »

À propos de NewNet Secure Transactions LLC.

NewNet fournit des solutions de paiement en nuage. https://newnet.com/

À propos de DS Technologies Inc.

DS Technologies Inc. fournit un support technique et un développement, spécialisé dans le domaine de la LegalTech et du paiement, dans lequel la société fournit une approche de premier plan aux clients en promouvant la qualité, la gestion des progrès et les compétences requises uniques à l'expérience de l'industrie et en travaillant étroitement avec les partenaires commerciaux. DS Technologies s'engage également dans l'activité BNPL. https://www.ds-tech.co.jp/eng/

