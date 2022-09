La société mondiale de proprietary trading The Trading Pit nomme Thomas Heyden au poste de président-directeur général de son siège au Liechtenstein

« Nous sommes heureux d'annoncer la nomination de Thomas Heyden, négociateur de contrats à terme expérimenté et gestionnaire d'actifs primé (Deutscher Fondspreis 2009), au poste de PDG de The Trading Pit AG au Liechtenstein. »

Vaduz, Liechtenstein - Le 15 septembre 2022

Christoph Radecker, cofondateur de The Trading Pit (TTP)

LIECHTENSTEIN, 26 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Heyden travaillera en étroite collaboration avec le cofondateur de TTP, Christoph Radecker, et les investisseurs actifs de la société. Son travail sera consacré à l'établissement de partenariats avec des sociétés de gestion de fonds et de titrisation, qui constituent une partie essentielle du modèle commercial de TTP. Le nouveau PDG se concentrera également sur les aspects réglementaires et juridiques de l'activité croissante de proprietary trading de l'entreprise à l'échelle mondiale, tout en soutenant le développement du réseau de partenaires mondiaux de TTP, en particulier en Europe et en Asie.

Thomas Heyden



Un CV impressionnant

Avant d'être nommé à ce poste, Heyden a acquis beaucoup d'expérience dans le secteur. Il a notamment lancé et géré un large éventail de fonds d'investissement et créé des certificats d'investissement pour des banques et d'autres entreprises. Au cours des 15 dernières années, il était responsable au sein de la société privée de gestion d'actifs HS Financials, ce qui lui a permis d'acquérir de l'expérience dans des environnements hautement réglementés. Heyden a commencé sa carrière comme agent de change, puis s'est orienté vers le trading de produits EUREX et l'ingénierie financière dans des banques et des sociétés d'investissement internationales. Il a travaillé pour de grands noms du secteur tels que Merck Finck Privatbankiers et SEB Invest. Avant de rejoindre TTP, Heyden dirigeait sa propre entreprise de gestion d'actifs, dont une grande partie de l'alpha était générée par ses propres modèles de trading.

Un avenir passionnant en perspective

Thomas Heyden, PDG de TTP Liechtenstein, a déclaré : « Je suis impatient de rejoindre l'équipe de direction de TTP. Venant de l'industrie de la gestion d'actifs et du trading, je comprends combien il est difficile d'accéder aux plus hauts rangs de l'industrie du proprietary trading. Même si vous êtes un trader talentueux, vous aurez rarement accès aux réseaux de distribution pour lever des capitaux et serez en concurrence avec de grandes sociétés d'investissement. Souvent, les traders talentueux n'ont pas accès aux technologies de trading sophistiquées ni à une large sélection de classes d'actifs. Cela vient s'ajouter lorsque l'on rejoint une communauté de traders talentueux qui nous encourage à devenir meilleurs. Chez The Trading Pit, nous couvrons tout cela et je suis convaincu que nous n'en sommes qu'aux prémices d'une histoire de croissance passionnante. »

Christoph Radecker, cofondateur de TTP, a ajouté : « Nous sommes heureux de voir Thomas rejoindre The Trading Pit en y apportant son expérience considérable en matière de proprietary trading et de gestion d'actifs. TTP est la solution ultime pour les traders talentueux qui souhaitent devenir des gestionnaires d'actifs professionnels. Les solutions que nous proposons sont celles que Thomas a lui-même recherchées tout au long de sa carrière de trader, en vain. Nous sommes impatients de travailler avec Thomas et de faire la différence auprès des traders du monde entier qui méritent d'être reconnus et récompensés. »

L'objectif de The Trading Pit est d'aider les traders à développer leurs compétences et à négocier des actions, des contrats à terme, des devises et des cryptomonnaies. La capacité de l'entreprise à soutenir les traders tout en prenant en charge les exigences réglementaires, structurelles et de financement est essentielle, selon Heyden : « Avec TTP, je veux mettre en œuvre le concept qui consiste à soutenir les traders talentueux pour les aider à développer leurs compétences. Il s'agit moins de ma réussite personnelle que d'apporter du soutien aux autres. »

À propos de The Trading Pit

The Trading Pit est une société de proprietary trading basée au Liechtenstein d'envergure mondiale. L'objectif de TTP est d'établir une nouvelle norme dans le domaine du proprietary trading en aidant ses traders et ses partenaires à atteindre la liberté financière. TTP est la seule société de proprietary trading qui dispose d'un véritable accord de partenariat dans le cadre duquel les traders les plus performants peuvent gagner jusqu'à 80 % des bénéfices sur leurs transactions.

Les prop traders de TTP ont accès aux meilleurs outils et logiciels du secteur et opèrent au sein de son infrastructure et de ses plateformes robustes. TTP veut donner aux traders les outils dont ils ont besoin pour réussir, car leur succès est le succès de l'entreprise.

Elle applique des politiques transparentes et équitables et offre une assistance réglementaire et structurelle à ses prop traders. TTP a également créé un réseau de traders expérimentés et une bibliothèque de ressources éducatives que les nouveaux traders peuvent utiliser pour apprendre et devenir meilleurs.

