La Société pour la promotion de l'animation japonaise annonce l'organisation du tout premier Anime Expo Lite - événement virtuel sur la culture pop japonaise

L'événement Anime Expo Lite présentera les contenus de plusieurs partenaires du secteur, parmi lesquels Bushiroad, Crunchyroll, Pony Canyon, VIZ, et bien plus encore ! D'autres contenus exclusifs seront annoncés dans les prochaines semaines.

La SPJA a également dévoilé les aspects artistiques clés qui étaient prévus sur la couverture du guide du programme destiné à l'événement annulé Anime Expo 2020, qui intègrent désormais le logo de l'Anime Expo Lite. Les personnages mascottes de l'AX, Ai et Xeno, sont représentés aux côtés des personnages du jeu The World End With You.

« Nous sommes ravis d'être en mesure de transformer l'Anime Expo traditionnel en une expérience virtuelle. Depuis 2017, l'AX retransmet en direct certains débats ainsi que l'espace des congrès, il s'agit donc d'une transition naturelle pour nous de produire un événement virtuel. Dans la mesure où tout a changé en 2020, nous entrevoyons une opportunité unique consistant à partager notre passion pour la culture pop japonaise, non seulement avec ceux qui auraient participé à l'AX, mais également désormais avec tous les fans de films d'animation quel que soit leur lieu de résidence », a déclaré Ray Chiang, PDG de la Société pour la promotion de l'animation japonaise, qui organise l'AX. « Grâce à notre programme Anime Expo Lite, nous sommes persuadés que les fans trouveront de nombreux événements et de nombreux invités spéciaux qui sauront les divertir et les impliquer. »

Les fans pourront découvrir :

des invités spéciaux, notamment le dessinateur d'artistes/personnages Yoshitaka Amano

des débats aux côtés de leaders de l'industrie

des annonces de l'industrie

des contenus en direct

des contenus préenregistrés par des partenaires mondiaux

des sessions de questions-réponses

des cadeaux

Pour en savoir plus et rester informés sur les annonces de l'Anime Expo Lite, inscrivez-vous ici https://mailchi.mp/anime-expo/ax-lite-updates .

Depuis 29 ans, l'AX est un événement phare qui présente les tous derniers films d'animation, séries télévisées, jeux vidéo, mangas, danses, concerts musicaux, exposants et produits promotionnels exclusifs du congrès, le tout combiné pour délivrer une expérience inoubliable aux fans de films d'animation et de culture pop japonaise. AX se déroulera à nouveau au Centre des congrès de Los Angeles du 2 au 5 juillet 2021. Pour en savoir plus sur l'Anime Expo, rendez-vous sur www.anime-expo.org .

À propos de la SPJA

La SPJA est une organisation à but non lucratif qui s'engage à populariser et à sensibiliser le public américain sur la culture pop et le divertissement japonais, ainsi qu'à fournir un forum visant à faciliter la communication entre les professionnels et les fans. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.spja.org .

À propos d'Anime Expo

Anime Expo (AX) réunit les fans et l'industrie du Japon, des États-Unis et du monde entier pour la plus grande célébration de la culture pop japonaise en Amérique du Nord. Organisée chaque année depuis 1992, Anime Expo présente le meilleur du divertissement, de la musique, de la mode et des jeux vidéo japonais. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.anime-expo.org .

Contacts médias :

Don Williams Carol Knight The Frame Shop The Frame Shop [email protected] [email protected] 760-707-4589 760-450-7475

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1173556/2020_Anime_Expo_World_Ends_With_You_Collaboration_Copyright__1.jpg

Related Links

http://www.anime-expo.org



SOURCE Anime Expo