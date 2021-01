La société Quicktron, leader dans le domaine des robots mobiles autonomes, complète le financement C+ mené par le groupe KION et Prosperity7 Ventures for Technology to Free Human Beings from Manual Handling

Le succès de ce financement repose sur les chiffres impressionnants de la croissance de Quicktron ces dernières années. Les recettes d'exploitation de 2017 à 2019 ont presque décuplé et le volume total des commandes en 2020 devrait représenter plus de 300% de celui de 2019. Des rapports ont également été rendus publics sur le fait que Quicktron lancera l'année prochaine un plan d'introduction en Bourse du Conseil de l'innovation scientifique et technologique, préparant ainsi la société à devenir la première action cotée du secteur des RMA (robots mobiles autonomes).

En tant que pionniers de l'industrie des RMA, Wei Yang et Quicktron ont été les témoins du processus de développement de tout l'espace son ensemble depuis le début. Étant donné que le taux de pénétration mondial des RMA n'est que de 1%, Wei Yang pense qu'il existe encore une industrie inexploitée d'une valeur de 500 milliards de CNY. La croissance dans ce secteur s'est également accélérée, la pandémie de COVID-19 ayant alimenté le besoin de réduire la dépendance au travail manuel dans la logistique. Ce phénomène a été particulièrement marqué en Europe, où le commerce électronique a connu une croissance rapide à mesure que les consommateurs prenaient l'habitude de faire des achats en ligne, ce qui a obligé de plus en plus de détaillants à passer à l'Internet.

Le développement technique dans l'espace est soutenu par des technologies sophistiquées telles que la 5G et la conduite autonome de plus en plus courante. Ces outils permettent des performances élevées, un faible coût et une itération rapide, faisant de la R&D une priorité absolue pour les entreprises qui cherchent à garder une longueur d'avance sur la concurrence. Pour Quicktron, six ans d'expérience pratique de travail avec les clients et les ressources lui ont permis de rester à la pointe de l'innovation technique. Les offres actuelles de l'industrie fonctionnent très bien dans les entrepôts autonomes ou sont bonnes pour les intégrations de systèmes. En tant que fabricant et fournisseur de solutions de premier plan de robots intralogistiques à intelligence artificielle, Quicktron propose des produits aux normes de l'industrie pour des services de bout en bout, avec des solutions visant à résoudre des problèmes spécifiques tout en étant largement applicables.

En 2020, Quicktron a lancé sa solution robotique intelligente au niveau du produit, Quick Pick, qui est actuellement utilisée dans le commerce électronique, la vente au détail, la chaussure, l'industrie manufacturière et d'autres industries. La solution est équipée de robots très efficaces et stables qui supportent une grande capacité de stockage. Elle comprend également des robots de manutention mobiles intelligents, petits, légers, efficaces, flexibles et rentables qui fonctionnent bien dans les environnements de stockage intensif où ils peuvent transporter et transférer des articles pour les opérateurs sur site. Cette combinaison réduit efficacement la nécessité d'une opération manuelle pour atteindre une efficacité et une polyvalence élevées, ce qui facilite l'intensité de travail et augmente l'efficacité globale durant la forte augmentation du trafic dans la manutention de stockage, la préparation des commandes et les demandes de retour d'articles.

À propos de Quicktron

La société Quicktron Intelligent Technology Co. a été fondée à Shanghai, en Chine, en 2014. En fournissant divers types de RMA et de systèmes d'exploitation en coulisses pour de multiples modèles, appareils et scènes, Quicktron permet aux entreprises clientes de réaliser l'intelligentification, l'automatisation et la numérisation de leur logistique interne, les aidant ainsi à réduire les coûts, à accroître l'efficacité et à élargir les limites de leurs capacités. La vision de l'entreprise est d'utiliser des solutions de conduite intelligente à l'intérieur des bâtiments pour libérer les êtres humains de la manipulation manuelle.

www.flashhold.com

À propos du groupe KION

Le groupe KION est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de chariots industriels et de solutions pour la chaîne d'approvisionnement. Son portefeuille comprend des chariots industriels, tels que des chariots élévateurs à fourche et des équipements d'entrepôt, ainsi que des technologies d'automatisation intégrées et des solutions logicielles pour l'optimisation des chaînes d'approvisionnement, y compris tous les services connexes. Dans plus de 100 pays à travers le monde, les solutions du groupe KION améliorent le flux de matériel et d'informations dans les usines, les entrepôts et les centres de distribution. Le groupe, qui est inclus dans le MDAX, est le plus grand fabricant de chariots de manutention en Europe et le deuxième au monde en termes d'unités vendues en 2019. Il est également l'un des principaux fournisseurs de technologies d'automatisation, sur la base des revenus de 2019.

www.kiongroup.com/de/

À propos de Prosperity7 Ventures

Prosperity7 Ventures est le fonds de croissance diversifié d'Aramco Ventures, une filiale d'Aramco, le leader mondial intégré de l'énergie et des produits chimiques. Le nom du fonds vient de "Prosperity Well", le septième puits de pétrole foré en Arabie Saoudite et le premier à avoir touché du pétrole. Dans le prolongement de cette histoire de pionnier, nous investissons à l'échelle mondiale, dans une perspective à long terme, dans des technologies de pointe et des modèles commerciaux transformationnels qui apporteront la prospérité et un impact positif à grande échelle.

www.P7VC.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1417720/Quicktron_s_Full_Product_Portfolio.jpg

SOURCE Quicktron