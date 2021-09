La société révolutionnaire de santé bucco-dentaire vVARDIS annonce un partenariat avec CareQuest Innovation Partners dans le but d'apporter des technologies transformatrices sans fraise qui aideront à éliminer les caries dentaires pour les futurs patients de Medicaid

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, vVARDIS pilote une étude de son traitement de qualité professionnelle dans certains cabinets dentaires affiliés à CareQuest Institute for Oral Health (CareQuest Institute) et, une fois cette étude terminée, cherchera à étendre l'accès au traitement pour les populations mal desservies et Medicaid. De plus, vVARDIS et CareQuest Innovation Partner, la société mère à but non lucratif de CareQuest Institute, travailleront à l'établissement et au financement de diverses activités philanthropiques, y compris des programmes d'éducation pour les patients et les professionnels dentaires afin d'améliorer la santé bucco-dentaire et la dentisterie pour les populations historiquement marginalisées. CareQuest Innovation Partners est une filiale à but lucratif de CareQuest Institute for Oral Health axée sur la promotion de l'innovation et l'investissement d'impact.

« L'âme de vVARDIS est le service et la garantie que le monde a accès à des soins bucco-dentaires de la plus haute qualité. Une bonne santé bucco-dentaire est essentielle à la santé et au bien-être général et beaucoup trop de familles et d'enfants à faibles revenus n'ont pas accès à des soins bucco-dentaires de qualité, et encore moins à la technologie de pointe qui leur permettrait de garder leur bouche et leur corps en bonne santé. Nous sommes fiers de nous associer à CareQuest Innovation Partners pour aider à améliorer les soins bucco-dentaires et les résultats pour la population Medicaid, qui comprend actuellement plus de 37 millions d'enfants », ont déclaré Haleh et Golnar Abivardi, fondateurs de vVARDIS.

Depuis qu'ils ont commencé à bouleverser la dentisterie, Haleh et Golnar Abivardi ont toujours combiné leur esprit d'entreprise en série avec leur engagement à servir les plus démunis. Ils estiment que tout le monde a droit à une bonne santé bucco-dentaire et ont consacré d'énormes ressources à fournir des traitements bucco-dentaires de la plus haute qualité aux familles à faibles revenus et aux sans-abris en Suisse. Ce nouveau partenariat apporte pour la première fois aux États-Unis leur mission et leur engagement à servir.

vVARDIS et CareQuest Innovation Partners s'associeront dans le but de développer et de déployer de nouveaux traitements à faible coût pour les programmes Medicaid des États, en utilisant la même technologie de base que celle utilisée dans le traitement vVARDIS Professional Curodont Repair Fluoride Plus.

Soutenues par une science exclusive, les technologies révolutionnaires de vVARDIS, comme le démontrent les données issues de plus de 200 études cliniques européennes, constituent la prochaine génération de soins bucco-dentaires que nous sommes impatients de proposer aux patients des États-Unis.

Professional Curodont Repair Fluoride Plus de vVARDIS est un bain de bouche professionnel à application locale pour un traitement anticarie en profondeur des lésions initiales de la carie dentaire ou des taches blanches, qui se produisent lorsqu'une couche de l'émail d'une dent se déminéralise. Une fois appliquée sur une tache blanche nettoyée, la formule unique de Curodont Repair Fluoride Plus aide le fluor et le calcium présents dans la salive à pénétrer dans l'émail, stimulant le processus de reminéralisation de l'émail au fil du temps dans une thérapie appelée reminéralisation guidée de l'émail.

vVARDIS et CareQuest Institute s'associeront également à des activités philanthropiques dans le but d'améliorer les soins bucco-dentaires pour les populations historiquement marginalisées aux États-Unis, notamment par la fourniture de nouveaux produits et services de soins bucco-dentaires préventifs. Ensemble, vVARDIS et CareQuest Institute s'efforceront d'obtenir le soutien d'organisations partenaires philanthropiques pour aider à sensibiliser le public à l'importance vitale de la santé bucco-dentaire.

« Des partenariats comme le nôtre accélèrent l'innovation dans les soins bucco-dentaires et nous rapprochent d'un système de santé bucco-dentaire plus accessible, équitable et intégré pour tous », a déclaré le Dr Myechia Minter-Jordan, présidente et directrice générale de CareQuest Institute. « Notre objectif est d'apporter de nouveaux traitements de santé bucco-dentaire transformateurs qui aident à guérir les caries dentaires à ceux qui ont rencontré des obstacles aux soins pendant trop longtemps. En armant les équipes dentaires de nouveaux outils, nous serons en mesure d'améliorer fondamentalement l'expérience des patients et la santé des communautés. »

À propos de vVARDIS :

Fondé par les docteurs Haley et Golnar Abivardi, vVARDIS établit une nouvelle norme en matière de soins bucco-dentaires, car elle est convaincue que les soins bucco-dentaires sont le fondement indispensable d'une santé et d'un bien-être holistiques. La mission de vVARDIS est d'offrir un avenir sans forage à la prochaine génération. Tous les produits sont fabriqués en Suisse, soutenus par la science, et végétaliens, propres et durables. Sa technologie brevetée au niveau mondial révolutionne la dentisterie et les soins bucco-dentaires. Le fondement de la technologie vVARDIS est la clé de l'avenir sans foret que le Dr Haleh et Golnar Abivardi envisagent pour tous.

À propos de CareQuest Institute for Oral Health et des partenaires d'innovation CareQuest :

CareQuest Institute for Oral Health est un organisme national à but non lucratif qui se fait le champion d'un avenir plus équitable où chaque personne peut atteindre son plein potentiel grâce à une excellente santé. CareQuest Institute y parvient grâce à son travail de subventionnement, de recherche, de programmes d'amélioration de la santé, de politique et de défense, et d'éducation, ainsi qu'à son leadership en matière de prestations dentaires, de prestation de soins et de progrès en matière d'innovation. CareQuest Institute Institute collabore avec des leaders d'opinion, des prestataires de soins de santé, des patients et des parties prenantes locales, étatiques et fédérales, afin d'accélérer la transformation des soins bucco-dentaires et de créer un système conçu pour tous. Pour en savoir plus, visitez le site carequest.org et suivez-les sur Twitter, LinkedIn, Facebook, et Instagram.

CareQuest Innovation Partners est une filiale à but lucratif de CareQuest Institute for Oral Health axée sur la promotion de l'innovation et l'investissement d'impact.

