La société suisse Debiopharm co-investit dans l'avenir des thérapies cellulaires sur puce avec un premier financement de 25 millions $ pour Mekonos

Des fonds pour accélérer le développement du Système sur Puce (SsP) de Mekonos, diversifier les partenariats commerciaux et soutenir l'acquisition de compétences

LAUSANNE, Suisse et SAN FRANCISCO, 10 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Debiopharm (www.debiopharm.com), société biopharmaceutique suisse, a annoncé aujourd'hui avoir investi 4 millions $ dans Mekonos, une entreprise de biotechnologie qui mise sur les futures thérapies cellulaires sur puce. Ces fonds sont issus d'un plan d'investissement plus large de 25 millions $ mené conjointement avec Reimagined Ventures, Fiscus Ventures, et PEAK6 Investments. Debiopharm est l'un des nouveaux investisseurs institutionnels et stratégiques parmi lesquels comptent également Section 32, Sands Capital, TDK Ventures, ainsi que de précédents investisseurs, dont Novartis Pharma AG et Elementum Ventures. Ces fonds sont voués à financer les prochaines étapes de développement produit de Mekonos, de même que leur commercialisation.

Mekonos consacrera ce capital en particulier au développement de ses MEMS, à la micro fluidique, la biologie, et aux postes de développement commercial, afin de faire progresser ses propres systèmes-sur-puce (SsP) intégrés, d'ingénierie génétique ex vivo ciblée. La plate-forme permet l'apport physique de traitements au niveau d'une cellule unique, de même que l'apport parallèle de traitements multiples – par multiplexage – dans plusieurs cellules, avec un contrôle de dose reproductible et localisé, pour une ingénierie cellulaire précise et modulable. La présentation de projets pilotes avec des laboratoires de recherche pharmaceutique de pointe, ont mis en évidence l'extraordinaire viabilité et capacité d'assimilation des cellules dans la mise en œuvre de CRISPR et de recombinases sur les IPSC et autres types de cellules fragilisées.

Le champ de la thérapie génique et cellulaire a connu des progrès spectaculaires, atteignant des évolutions cliniques majeures impressionnantes au cours des dernières années. Les exemples sont nombreux, parmi lesquels les thérapies par cellules CAR-T pour traiter les cancers du sang ainsi que plusieurs thérapies géniques, y compris également les premières mesures cliniques avec technologies à base de CRISPR. Ce champ est néanmoins restreint par de nombreuses limites médicales et techniques, notamment l'administration du traitement, la viabilité des cellules, et une fabrication fiable. La société biotechnologique californienne Mekonos apporte une réponse à plusieurs de ces défis grâce à une plate-forme d'ingénierie cellulaire polyvalente, qui utilise une puce micro fluidique permettant de capter une cellule unique, et une puce bio-MEMS de nano-aiguilles qui permettent d'administrer différents types de traitements directement dans les cellules.

« Avec Mekonos, une technologie d'ingénierie cellulaire véritablement révolutionnaire devient réalité. Cet investissement s'inscrit pleinement dans l'objectif qui est le nôtre de soutenir le développement de systèmes novateurs d'administration de médicaments et explorer davantage les possibilités que les plates-formes numériques peuvent apporter à la science et, à terme, aux patients. Nous nous réjouissons d'être aux premières loges pour voir les améliorations que la plate-forme Mekonos peut apporter aux thérapies géniques et cellulaires. » a déclaré Lambert Potin, Directeur Partenariat, Recherche et Évaluation, Debiopharm.

« C'est fascinant de collaborer à cet investissement avec une forte proportion d'investisseurs stratégiques, pour une biotechnologie de pointe tellement cruciale. Il est évident que la polyvalence de la plate-forme Mekonos va mener l'ingénierie génétique et cellulaire bien au-delà des cellules CAR-T et de ce que nous savons aujourd'hui. Explique Tanja Dowe, CEO, Fonds d'Innovation Debiopharm.

À propos de Mekonos, Inc.

Mekonos est une entreprise de technologie cellulaire et génique, qui transforme la biologie synthétique et la médecine personnalisée. Le SsP de la société fait la synthèse des innovations dans le domaine des MEMS, de la micro fluidique et de la chimie, pour un traitement moléculaire maîtrisé et personnalisé, à l'échelle cellulaire. La société est basée à San Francisco, soutenue par des investisseurs majeurs tant dans le domaine de la santé que de la technologie, elle est issue de Berkeley Launch, Berkeley SkyDeck, Creative Destruction Lab, et désignée start-up Fierce 15 en 2018. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.mekonos.com

À propos de Debiopharm

Debiopharm développe et produit des thérapies et des technologies innovantes qui répondent à des besoins médicaux majeurs à combler en ce qui concerne l'oncologie et les maladies infectieuse, et investit dans celles-ci. Nous avons pour objectif de fournir un financement et des conseils stratégiques aux entreprises proposant des solutions Smart Data & Digital Health, et l'ambition de changer les méthodes de mise au point des médicaments et la manière dont les patients sont traités. En pleine croissance, notre portefeuille d'entreprises compte, parmi ses succès, 18 autorisations de la FDA ou marques CE et 2 introductions en bourse. Depuis 2018, la société a investi près de 120 millions de dollars US et a mené la plupart des cycles d'investissement dans les entreprises de son portefeuille.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.debiopharm.com

Nous sommes sur Twitter. Suivez-nous @DebiopharmNews and @debiopharmfund

Debiopharm Contact

Dawn Bonine - Communication Manager

[email protected]

Tel: +41 (0)21 321 01 11

Related Links

https://www.debiopharm.com



SOURCE Debiopharm International SA