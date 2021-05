La société Topps nomme Mark Catlin, PDG du Portsmouth FC, au poste de directeur général, International Sports and Entertainment

Le Global Football Executive supervisera Topps Business Outside N.A., Japon

NEW YORK, 15 mai 2021 /PRNewswire/ -- The Topps Company a annoncé aujourd'hui la nomination de Mark Catlin au poste de directeur général, International Sports and Entertainment. Mark Catlin, actuellement PDG du Portsmouth Football Club, assumera ses nouvelles fonctions à compter du 1er juin et dépendra hiérarchiquement de David Leiner, directeur mondial des sports et divertissements.

Mark Catlin sera responsable des activités de la société Topps en dehors de l'Amérique du Nord et du Japon, qui comprend certaines des licences les plus reconnues dans l'industrie européenne et mondiale du sport et du divertissement, telles que la Ligue des champions de l'UEFA, la Bundesliga allemande, la F1, Star Wars, la WWE et le SPFL.

« Les antécédents de Mark en matière de leadership dans les affaires et le sport en font un excellent candidat pour la prochaine étape des activités internationales de Topps, et je suis ravi de l'accueillir dans l'équipe », a déclaré David Leiner.

Mark Catlin a été PDG du Portsmouth FC au cours des huit dernières années et a travaillé sous la direction du président de Topps, Michael D. Eisner, propriétaire du club, au cours des quatre dernières années.

« Je connais Mark depuis plusieurs années et j'ai eu le plaisir de collaborer avec lui en diverses occasions. Il a une grande passion pour l'innovation et l'excellence lui tient à cœur. Son réseau étendu dans le paysage commercial mondial nous aidera à renforcer et à élargir le portefeuille de Topps à l'extérieur des États-Unis », a déclaré Michael Brandstaedter, PDG de Topps.

Mark Catlin a rejoint le Portsmouth Football Club en 2012 pour travailler bénévolement avec le Pompey Supporters' Trust et les présidents pour empêcher la disparition du club. La liquidation du club ayant été évitée, il en a été nommé PDG. Il s'est alors occupé des dettes du club, dont le montant excédait les 8 millions de livres, et des pertes annuelles de plus de 1 million de livres. Après la reprise en main de la direction, il a permis au club de clore chaque exercice en étant bénéficiaire (EBITDA). En 2017, l'équipe du club a remporté le titre du championnat de deuxième division et cette saison, a manqué de peu de se qualifier par les séries éliminatoires pour passer en division une.

« Mark Catlin est l'un des meilleurs hommes d'affaires que j'ai connus dans toute ma carrière. C'est ce qui m'a incité à le présenter à Topps », a déclaré Michael Eisner. « Je suis ravi que Topps ait vu ce que j'ai vu chez Mark et ait souhaité mettre ses immenses compétences au service de l'entreprise. Sa connaissance du sport, et plus particulièrement du football mondial, et son expérience générale du monde des affaires font de lui l'homme de la situation. »

« Ce fut un privilège absolu, en tant que PDG du Portsmouth Football Club, d'avoir travaillé si étroitement avec Michael Eisner et la famille Tornante au cours des dernières années », a déclaré Mark Catlin. « J'ai également été en mesure de développer une relation commerciale fantastique avec Mike Brandstaedter, David Leiner et de nombreux autres dirigeants de Topps, et j'ai été le témoin des compétences étonnantes du groupe. Topps est déjà une marque emblématique et je suis heureux d'aider l'entreprise à continuer de montrer la voie dans ce secteur par l'innovation, l'excellence et le développement de produits et de licences. »

Les responsables dépendant hiérarchiquement de Mark Catlin sont les suivants : Chris Tait, directeur des finances et des opérations du groupe ; Patrick Rausch, directeur marketing de la zone EMEA ; Pravin Kalnawat, directeur commercial et opérationnel en Inde ; et Esteban Romiti, directeur général, LATAM. Mark Catlin continuera de siéger au conseil d'administration du Portsmouth Football Club.

À propos de The Topps Company

Fondée en 1938, The Topps Company, Inc. est une entreprise mondiale de produits de consommation qui divertit et enchante les consommateurs grâce à un portefeuille de produits diversifiés, attrayants et multiplateformes qui comprend des objets de collection physiques et numériques, des cartes à collectionner, des jeux de cartes à collectionner, des collections d'autocollants et d'albums, des souvenirs, des événements expérientiels organisés, des cartes-cadeaux et des confiseries de fantaisie. Les produits Topps Physical Sports & Entertainment les plus populaires incluent la Major League Baseball, la Major League Soccer, la Ligue des champions de l'UEFA, la Bundesliga, la Ligue nationale de hockey, la Formule 1, Star Wars, la WWE, Wacky Packages®, Garbage Pail Kids®, Mars Attacks® et plus encore. Topps Digital Sports & Entertainment a établi des liens avec des habitants du monde entier qui ont téléchargé nos applications, notamment Topps® BUNT®, TOPPS® KICK®, StarWars™ : Card Trader by Topps®, Topps® WWESLAM™, Topps® NHL SKATE™, Marvel Collect! by Topps® et Disney Collect! by Topps®. Topps Digital Services est l'un des principaux processeurs, distributeurs et gestionnaires de programmes de cartes-cadeaux prépayées, et fournisseur de services financiers cloud et de solutions de cadeaux électroniques en marque blanche pour les entreprises numériques largement reconnues, notamment Airbnb, Deliveroo, DoorDash, Hulu, Instacart, Netflix, Nike, Twitch et Uber. Topps Confections, Bazooka Candy Brands, produit, commercialise et distribue des marques de confiserie, notamment Ring Pop®, Push Pop®, Baby Bottle Pop®, Juicy Drop®, Finders Keepers® et la gomme à mâcher Bazooka®. Pour de plus amples renseignements, consultez les sites topps.com, play.toppsapps.com, toppsdigitalservices.com, Candymania.com, investors.thetoppscompany.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1510226/Topps_Logo.jpg

SOURCE The Topps Company, Inc.