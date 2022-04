La solución para la COVID-19 de Tianlong protege a los pasajeros en el aeropuerto internacional de Yakarta en Indonesia

Tianlong utiliza el método de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para la detección de ácido nucleico. Con el paso de la amplificación de PCR, el resultado es más preciso. La solución contra la COVID-19 de Tianlong logra una detección rápida y precisa, con entrega de resultados de las pruebas en un plazo de una hora y media, lo que cumple plenamente con los requisitos para la prevención y el control de epidemias de los aeropuertos. Cada día se analizarán hasta 3.000 muestras en el aeropuerto internacional de Yakarta a través de la solución de Tianlong para la COVID-19.

Tianlong es un fabricante chino líder en productos para diagnóstico molecular. Realizamos actividades de I+D en dispositivos y reactivos de extracción y detección de ácido nucleico. Desde el brote de la pandemia de la COVID-19, los productos de Tianlong han ayudado a más de 60 países a luchar contra la pandemia, como Indonesia, Dinamarca y los EAU. Nuestros productos han ayudado a las instalaciones locales a desarrollar el sistema de atención médica y diagnosticar rápidamente a pacientes con COVID-19. Los productos antiepidemias de Tianlong han sido una estrella en la guerra contra la COVID-19. Además de la solución para la COVID-19, Tianlong cuenta con reactivos que cubren 200 tipos de detección de enfermedades. Daremos vida a la tecnología y ofreceremos más soluciones para cuidar mejor a las personas en todo el mundo.

Explore a Tianlong: https://www.tlgenetech.cn/

FUENTE Xi'an TianLong Science and Technology Co., Ltd

