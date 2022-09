La solution à la crise énergétique européenne : l'énergie flottante

Les solutions d'énergie flottante de Karpowership peuvent permettre à l' Europe d'économiser entre 30 et 60 % sur les prix du gaz

Jusqu'à 2 000 MW de capacité de production d'électricité disponible

Déploiement possible en seulement 30 jours

LONDRES, 8 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La crise énergétique que traverse l'Europe a fait flamber les prix de l'électricité sur tout le continent, ce qui menace les entreprises européennes de faillite et fait grimper le coût de la vie de millions de consommateurs à des niveaux inaccessibles.

Une entreprise a cependant trouvé une solution qui permettra de réduire les coûts énergétiques de l'Europe, qui peut être déployée presque immédiatement et qui propose des contrats flexibles à court terme.

La flotte de navires énergétiques de Karpowership a une capacité de 36 à 480 MW et est fournie prête à être connectée au réseau électrique d'un pays en seulement 30 jours.

Équipés d'installations de stockage, de sous-stations à haute tension et d'installations de maintenance mobiles, ces navires à propulsion électrique constituent une plateforme stable de production d'électricité qui permettra à l'Europe de réduire ses importations coûteuses. En fonction du pays, les économies sur les coûts du gaz peuvent aller de 30 à 60 %.

Les installations sont équipées de bicarburants, de sorte que lorsque les prix du gaz de pipeline et du gaz naturel liquéfié (GNL) ne sont pas compétitifs, elles peuvent également fonctionner au fioul, plus économique, qui représente moins de la moitié du coût d'exploitation des actifs gaziers existants aux prix actuels. Pour chaque tranche de 100 MW d'électricité produite par les navires énergétiques à partir de fioul, il est possible d'économiser environ 400 millions d'euros par an.

Les navires énergétiques sont également fournis équipés de toute l'infrastructure nécessaire, offrant ainsi à l'Europe une alternative totalement intégrée, stable et flexible aux sources intermittentes et peu fiables de production d'électricité.

« L'interruption de l'approvisionnement en gaz de l'Europe, les restrictions des marchés mondiaux du GNL et la dépendance croissante de l'Europe à l'égard des sources intermittentes de production d'électricité ont engendré une crise qui pourrait durer jusqu'en 2026. Il est urgent de trouver des solutions, a déclaré Zeynep Harezi, directrice commerciale de Karpowership. La solution de Karpowership est abordable, flexible et peut être déployée presque immédiatement. Nous pourrions ainsi fournir de l'électricité à des millions de foyers avant l'arrivée de l'hiver. »

Karpowership peut également proposer des contrats flexibles de deux ans seulement. Ainsi, lorsque la situation changera, les centrales pourront être redéployées là où elles sont le plus nécessaires.

Pour en savoir plus sur Karpowership et sa flotte de solutions d'énergie flottante, consultez https://karpowership.com/en/

