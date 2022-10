La solution concurrentielle alimentée par l'IA de Dash Hudson permet aux marques de devancer la concurrence sur les réseaux sociaux

NEW YORK, 21 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Dash Hudson annonce une solution exclusive alimentée par l'intelligence artificielle qui est sur le point de changer le monde de l'évaluation comparative de la concurrence sur les réseaux sociaux.

Grâce à son intelligence complète, Competitors équipe les spécialistes du marketing avec les données en temps réel nécessaire pour comprendre où ils se situent dans leur secteur et comment ils se positionnent par rapport à la concurrence.

Dash Hudson announces new product release: Competitive Insights and Benchmarking Dash Hudson Social Marketing Software

« Dash Hudson a longtemps été vanté pour sa représentation visuelle de données complexes, permettant aux spécialistes en marketing de comprendre les perspectives sociales plus rapidement que les rapports typiques », déclare Ryan Sasaki, vice-président du produit chez Dash Hudson. « Notre dernière solution est la première du genre dans le secteur et exploite la technologie Vision AI exclusive de Dash Hudson, ce qui place les marques dans une position privilégiée pour surpasser ses concurrents. »

En plus de l'analyse comparative, les capacités d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique de la solution permettent d'examiner en profondeur les stratégies des concurrents. Visual IQ, une fonctionnalité clé de Competitors, permet aux marques d'identifier les tendances de leur secteur. En segmentant le contenu en fonction des similitudes visuelles, l'outil met en évidence les types de contenu qui suscitent le plus d'engagement.

De plus, la technologie prédictive exclusive de Dash Hudson, Vision, permet aux marques de découvrir quels types de visuels issus des stratégies de leurs concurrents seront les plus performants sur leur propre canal. Après avoir identifié les messages les plus performants de leurs concurrents, les marques peuvent rechercher visuellement du contenu similaire dans leur bibliothèque et leur CGU. Ce faisant, les marques sont en mesure de ne plus avoir à deviner ce qui sera le plus performant, et de disséquer les analyses de performance pour se hisser au niveau de leurs concurrents.

« Alors que de nouvelles plateformes de réseaux sociaux émergent et que les tendances changent si rapidement, les marques doivent être agiles, toujours actives, prêtes à dévoiler les nouveautés, aujourd'hui et demain. Le lancement de la fonction Concurrents par Dash Hudson nous permettra de signaler, écouter et pivoter en temps réel. »

- Alison Alhamed, vice-présidente, réseaux sociaux et communauté chez R+Co.

Dans l'environnement toujours plus saturé des réseaux sociaux, il n'a jamais été aussi important d'avoir une connaissance approfondie de la concurrence. La toute nouvelle solution de Dash Hudson permet de transformer des ensembles de données autrefois complexes en informations exploitables, ce qui permet aux marques de rester agiles et de devancer la concurrence.

Vous souhaitez savoir comment Dash Hudson fournit des informations sur la concurrence et des points de référence aux grandes marques pour les aider à s'imposer dans leur secteur ? Essayez notre démo interactive dès aujourd'hui.

À propos de Dash Hudson

Dash Hudson a été fondé en 2015 avec la mission de donner aux marques les moyens de renforcer l'engagement par le biais de photos et de vidéos. Aujourd'hui, le leader mondial des logiciels de marketing social aide des entreprises comme Condé Nast, Apple et Unilever à libérer leurs superpouvoirs créatifs et à élever leurs stratégies à la vitesse des réseaux sociaux. Dash Hudson passe à la vitesse supérieure en prédisant les performances des photos et des vidéos, en analysant les tendances et en accélérant la croissance des marques sur les réseaux sociaux, les canaux de divertissement et de commerce électronique. Pour en savoir plus sur Dash Hudson, veuillez cliquez ici .

