La solution Conduent Seamless® Transportation System permet désormais aux usagers de Tours Métropole Val de Loire d'utiliser leur smartphone pour le paiement sans contact dans les transports

Grâce à ce système, les habitants de la métropole de Tours peuvent désormais accéder aux bus et aux trams en utilisant leur smartphone pour payer leur titre de transport dématérialisé. Compte tenu des préoccupations sanitaires actuelles dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le paiement dématérialisé présente l'avantage supplémentaire de limiter les contacts entre les conducteurs et les passagers.

Comment fonctionne le système

Conduent a installé des cibles NFC (Near Field Communication) et BLE (Bluetooth Low Energy) dans les bus et les trams Fil Bleu. L'usager télécharge l'application Seamless® Transportation System sur son smartphone compatible NFC (pour Android) ou BLE (pour iOS), et s'inscrit auprès du service pour activer son compte. Pour voyager, il lui suffit de présenter son smartphone devant n'importe quelle cible. La cible crée et enregistre alors une transaction cryptée, puis la transmet au smartphone.

La solution est universelle. Elle est conçue indépendamment des cartes SIM et est compatible avec tous les opérateurs de téléphonie mobile. Elle peut être installée rapidement et utilise une technologie de cryptage et d'autres protocoles de sécurité pour garantir la confidentialité et la sécurité des données.

"Le réseau de transport public Fil Bleu transporte chaque année près de 40 millions de voyageurs. Grâce à Seamless® Transportation System, nous pouvons améliorer l'expérience des voyageurs en rendant les paiements à bord plus faciles et plus rapides", a déclaré Loïc Latour, Directeur Mobilités Voyageurs de Fil Bleu. "L'interopérabilité et la compatibilité de la solution avec d'autres réseaux de transports publics en France utilisant Seamless® Transportation System est un avantage supplémentaire important pour les usagers de Fil Bleu".

Sept zones urbaines en France utilisent Seamless® Transportation System

En plus du service de bus et de tramways Fil Bleu de Tours Métropole, les usagers ont accès au réseau de transport de la Communauté d'Agglomération de Blois – Agglopolys.

Le déploiement sur la métropole de Tours est la plus récente mise en service de la solution Seamless® Transportation System de Conduent en France. Cette année, le système a également été déployé dans la Métropole Toulon Provence Méditerranée et la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole. Au total, 1,5 million de résidents de sept zones urbaines réparties sur le territoire peuvent accéder aux transports en commun grâce à Seamless® Transportation System.

"Partout en France et en Europe, les réseaux de transport cherchent à moderniser leur système billettique afin que les usagers puissent accéder au service rapidement, facilement et en toute sécurité", a déclaré Jean-Charles Zaia, directeur général des transports publics chez Conduent Transportation. "Fil Bleu a été mis en place très rapidement grâce à la facilité d'installation et à la technologie avancée de la solution Conduent. Une fois qu'un voyageur dispose de l'application, il peut profiter de n'importe quel réseau de transport en France qui utilise Seamless® Transportation System."

Conduent Transportation est un fournisseur de premier plan de solutions automatisées et analytiques pour le transport et la mobilité. Ces solutions couvrent les domaines tels que la tarification routière et la gestion de la route (péage autoroutier), la gestion du stationnement et de la voierie (parking), ainsi que les systèmes avancés pour les transports en commun et la sécurité routière. Ces solutions permettent d'offrir des services simplifiés et personnalisés aux citoyens et aux voyageurs qui les utilisent. L'entreprise aide ses clients du secteur des transports depuis plus de 50 ans et opère dans plus de 20 pays.

À propos de Conduent

Conduent fournit des services et des solutions stratégiques pour le compte d'entreprises et d'établissements publics, générant des résultats exceptionnels pour ses clients et leurs millions de bénéficiaires. Grâce aux collaborateurs, aux processus et à la technologie Conduent, ces solutions et services automatisent les processus, améliorent l'efficacité, réduisent les coûts et permettent la croissance des revenus de ses clients. C'est pourquoi la plupart des entreprises du classement Fortune 100 et plus de 500 établissements publics comptent chaque jour sur Conduent pour gérer leurs interactions et faire progresser leurs opérations.

La qualité des services et des solutions Conduent améliore l'expérience de millions de personnes chaque jour, dont les deux tiers des patients assurés aux États-Unis, 11 millions d'employés bénéficiant de ses services de ressources humaines, et près de 9 millions de voyageurs utilisant quotidiennement ses systèmes de péage. Les solutions de Conduent permettent à ses clients d'obtenir des résultats exceptionnels, notamment des économies de 17 milliards de dollars sur les frais de gestion des factures médicales, une efficacité accrue de 40% sur les opérations RH et une amélioration des coûts de traitement des dossiers pouvant atteindre jusqu'à 40 %, tout en augmentant la satisfaction des utilisateurs. Pour en savoir plus, consultez le site www.conduent.com.

Remarques : Pour recevoir les fils d'actualités RSS, consultez le site www.news.conduent.com. Pour consulter des commentaires ouverts, ainsi que des points de vue et perspectives sur le secteur, consultez les sites ci-après :http://twitter.com/Conduent, http://www.linkedin.com/company/conduent ou http://www.facebook.com/Conduent.

Conduent est une marque de commerce de Conduent Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1373322/Le_tramway_Fil_Bleu_sur_le_pont_Wilson___Tours.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1305758/Conduent_Logo.jpg

Contact pour les médias:

Robert Corbishley, Conduent, +44 (0)7703 516569, [email protected]

Neil Franz, Conduent, +1-301-820-4324, [email protected]

Contacts pour les relations avec les investisseurs:

Alan Katz, Conduent, +1-973-526-7173, [email protected]

Rebecca Koar, Conduent, +1-862-308-7105, [email protected]

SOURCE Conduent