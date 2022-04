La solution COVID-19 de Tianlong protège les passagers de l'aéroport international de Jakarta, en Indonésie

L'aéroport étant toujours un élement crucial dans la propagation mondiale du COVID-19, une détection rapide et précise est indispensable pour arrêter la chaîne de transmission et évacuer les passagers. La solution COVID-19 de Tianlong a amélioré la capacité de test de l'aéroport international de Jakarta avec un résultat en une heure et demie, ce qui contribue efficacement à une isolation rapide et assure le départ des vols en temps voulu, réduisant ainsi les désagréments pour les passagers pendant la transition.

Tianlong utilise la méthode Polymerase Chain Reaction (réaction en chaîne par polymérase ou PCR) pour la détection des acides nucléiques. Grâce à l'étape d'amplification par PCR, le résultat est plus précis. La solution COVID-19 de Tianlong permet une détection rapide et précise, le résultat du test étant communiqué en une heure et demie, ce qui répond parfaitement aux exigences des aéroports en matière de prévention et de contrôle des épidémies. Jusqu'à 3 000 échantillons par jour seront testés dans l'aéroport international de Jakarta avec la solution COVID-19 de Tianlong.

Tianlong est un fabricant leader de produits de diagnostic moléculaire en Chine. Nous menons des activités de recherche et développement sur l'extraction des acides nucléiques et les dispositifs et réactifs de détection. Depuis l'apparition de la pandémie de COVID-19, les produits de Tianlong ont aidé plus de 60 pays à lutter contre la pandémie, comme l'Indonésie, le Danemark, les EAU. Nos produits ont aidé les établissements locaux à mettre en place un système de soins de santé et à diagnostiquer rapidement les patients atteints du COVID-19. Les produits anti-épidémiques de Tianlong ont été une star dans la guerre contre le COVID-19. Outre la solution COVID-19, Tianlong dispose de réactifs couvrant 200 types de détection de maladies. Nous allons donner vie à la technologie et fournir davantage de solutions pour mieux soigner les gens dans le monde entier.

