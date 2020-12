La solution d'automatisation intelligente de Blue Prism est maintenant disponible sur AWS Marketplace

« Cette solution, disponible sur AWS Marketplace, offre plusieurs avantages aux clients, comme la possibilité d'ajouter facilement des agents virtuels dotés de capacités de machine learning AWS intégrées dans leur arsenal d'automatisation intelligente, un déploiement rapide sur AWS et la facturation consolidée grâce à leurs accords avec AWS, a expliqué Linda Dotts, Chief Partner Strategy Officer chez Blue Prism. Les clients peuvent facilement acheter leur licence sur AWS Marketplace et démarrer leur parcours d'automatisation intelligente en un clic, en faisant tourner les agents virtuels en fonction de leurs besoins, sans les soucis ni les coûts supplémentaires inhérents à l'établissement d'une infrastructure sous-jacente. »

L'offre proposée par Blue Prism sur AWS Marketplace permet aux clients d'acheter facilement des agents virtuels et de lancer l'automatisation plus rapidement via AWS. Voici ce que l'offre comprend :

Une licence Blue Prism Enterprise d'un an pour 1, 3 ou 5 agents virtuels, avec la possibilité d'en ajouter au besoin. Les agents virtuels sont dotés de capacités de machine learning AWS intégrées, notamment :

Amazon Comprehend : Service de traitement automatique du langage naturel (TALN) qui utilise le machine learning pour trouver des informations et des relations dans un texte.

Service de traitement automatique du langage naturel (TALN) qui utilise le machine learning pour trouver des informations et des relations dans un texte.

Amazon Rekognition : Service qui permet d'ajouter facilement des analyses d'images et de vidéos dans les applications d'utilisateurs au moyen d'une technologie de deep learning éprouvée, hautement évolutive et qui ne nécessite aucune expertise en machine learning pour être utilisée.

Service qui permet d'ajouter facilement des analyses d'images et de vidéos dans les applications d'utilisateurs au moyen d'une technologie de deep learning éprouvée, hautement évolutive et qui ne nécessite aucune expertise en machine learning pour être utilisée.

Amazon Textract : Service de machine learning entièrement géré qui extrait automatiquement du texte imprimé ou manuscrit et d'autres types d'informations à partir de documents numérisés. Au-delà de la simple reconnaissance optique de caractères (OCR), ce service permet d'identifier, de comprendre et d'extraire des données de formulaires et de tableaux.

L'accès à des ressources, des tutoriels et du matériel de formation qui expliquent le fonctionnement des files d'attente et présentent les possibilités en matière d'automatisation. Tout ce dont les utilisateurs ont besoin, c'est un compte AWS.

Découvrez cette offre sur AWS Marketplace et commencez votre automatisation dès aujourd'hui. Pour en savoir plus sur le partenariat entre Blue Prism et AWS, consultez ce site Web.

Blue Prism est le leader mondial de l'automatisation intelligente pour entreprises et transforme les modes de travail. Blue Prism a des utilisateurs dans plus de 2 000 entreprises de plus de 170 pays – dont certaines sont issues du secteur public ou figurent dans le classement Fortune 500 – qui créent de la valeur en élaborant de nouveaux modes de travail, en réalisant des gains d'efficacité et en ramenant des millions d'heures de travail en interne. Notre main-d'œuvre virtuelle est intelligente, sécurisée, évolutive et accessible à tous, ce qui donne à l'Homme toute la liberté de réinventer ses modes de travail. La vision de Blue Prism consiste à proposer une main-d'œuvre virtuelle à chaque entreprise. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.blueprism.com ou suivez l'entreprise sur Twitter @blue_prism et sur LinkedIn.

© 2020 Blue Prism Limited. « Blue Prism », le logo « Blue Prism » et l'image de prisme sont des marques commerciales ou des marques déposées par Blue Prism Limited et ses filiales. Tous droits réservés.

