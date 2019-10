La solution d'entreprise FLEX de Xpress Money se renforce, soutenue par des collaborations avec des banques, des institutions financières non bancaires et des acteurs des transferts d'argent en ligne

DUBAÏ, ÉAU, 21 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Des organisations mondiales opérant dans les industries des services financiers et des transferts de fonds ont choisi de s'associer avec Xpress Money, une société du groupe Finablr, afin d'utiliser ses capacités de transferts de fonds transfrontaliers et répondre à la demande grandissante en services de transfert d'argent pratiques. De célèbres institutions financières comme Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), Commercial Bank of Dubai (CBD), Kuwait Finance House (KFH), RAKBANK, World Remit et Ficanex (Canada) utilisent la solution d'entreprise FLEX de Xpress Money pour proposer de nouveaux moyens de transférer de l'argent à leurs clients et se développer dans de nouvelles régions.

Xpress Money FLEX, une solution flexible et compatible utilisant un API breveté, est disponible pour les entreprises opérant dans les industries des services financiers et des transferts de fonds possédant une licence de transfert d'argent existante. Les banques, institutions financières non bancaires ou sociétés de paiement qui cherchent à s'aventurer sur de nouveaux marchés ou à étendre leurs options de paiement peuvent visiter le stand 4305 de Finablr au salon Money2020 à Las Vegas, entre le 27 et le 30 octobre.

À propos de la solution FLEX, Sudhesh Giriyan, PDG de Xpress Money, a déclaré : « FLEX a été un outil essentiel pour catalyser notre stratégie de croissance à mesure que nous continuons d'investir dans des partenariats clés dans le monde entier. Notre expertise et notre capacité à délivrer une expérience d'entreprise sans égal ont été le fondement de chacun des partenariats que nous avons établis au cours des dernières années. »

« Notre objectif global consiste à rendre les transferts d'argent plus accessibles au plus grand nombre de clients possible, de la façon la plus rentable et la plus pratique possible », a-t-il ajouté. « Ce but sera uniquement atteint si, en tant qu'industrie, nous collaborons et partageons notre expertise afin de créer une valeur réelle au profit de cette cause plus large. »

Xpress Money, l'une des organisations de transfert d'argent les plus fiables au monde, a été fondée en 1999 au Royaume-Uni et a depuis enregistré une croissance sans précédent en établissant une présence géographique dans plus de 170 pays. Au cours des 19 dernières années, l'organisation a consolidé sa position en tant que marque de transfert de fonds mondiale, connue pour ses virements pratiques, sûrs et sécurisés. Tirant profit du potentiel de 689 milliards USD de l'industrie des transferts d'argent (Source : Banque mondiale), Xpress Money a établi des partenariats avec des institutions de confiance afin d'étendre la portée de ses solutions de transfert d'argent.

