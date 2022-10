La solution de réseau cloud intelligent de Huawei met à niveau ses capacités dans trois scénarios basés sur des technologies innovantes

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 16 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Au salon HUAWEI CONNECT 2022 à Dubaï, Huawei a dévoilé les capacités améliorées de sa solution de réseau cloud intelligent lors du sommet « Intelligent Cloud-Network, Unleashing Digital Productivity » (La solution de réseau cloud intelligent libère la productivité numérique). Ces capacités, qui s'articulent autour de trois scénarios principaux (CloudFabric 3.0, CloudCampus 3.0 et CloudWAN 3.0), sont fournies pour répondre aux tendances de développement des réseaux. Huawei a également publié le Livre blanc L3.5 Data Center Autonomous Driving Network (Réseau de conduite autonome des centres de données L3.5), en collaboration avec la section IEEE-UAE et des clients pionniers, pour contribuer à l'industrie florissante des communications de données et libérer la productivité numérique.

Daniel Tang, CTO of Huawei Data Communication Product Line, delivers a speech entitled "Intelligent Cloud-Network, Leading Future Digital Innovation"

L'évolution des activités des entreprises stimule le développement de l'infrastructure TIC des entreprises, et les réseaux IP (qui servent de pont entre les technologies de l'information et la téléphonie informatisée et couvrent toutes les procédures de production et de bureau des entreprises) constituent la base de la connectivité pour la transformation numérique de l'industrie. Les réseaux n'ont jamais été aussi importants qu'aujourd'hui.

Daniel Tang, directeur technique de la gamme de produits de communication de données de Huawei, a fait la lumière sur la manière de répondre aux futures tendances de développement et de relever les défis en matière de réseau. Selon Daniel Tang, Huawei continue d'innover dans les technologies de communication de données dans des domaines tels que le Wi-Fi 7, le 400GE, l'IPv6 amélioré, la synergie multi-cloud, le réseau de conduite autonome et la sécurité omniprésente. Avec ces technologies innovantes, Huawei a amélioré ses capacités dans trois scénarios : CloudFabric 3.0, CloudCampus 3.0 et CloudWAN 3.0.

CloudFabric 3.0

Huawei CloudFabric 3.0 offre des capacités intelligentes de cycle de vie complet pour les réseaux multi-cloud et multi-fournisseurs basés sur la technologie ADN L3.5. Parmi les fonctionnalités remarquables, citons la gestion et le contrôle unifiés, l'orchestration et la collaboration flexibles, la simulation et la vérification, la prévision des risques, et l'exploitation et la maintenance unifiées pour les applications et les réseaux. De plus, cette solution facilite l'interconnexion avec les systèmes de gestion informatique des clients pour obtenir une automatisation de bout en bout. Les principaux résultats comprennent un déploiement, une exploitation et une maintenance ainsi qu'une évolution facile.

En s'appuyant sur les technologies ADN et Ethernet hyperconvergées de Huawei, Ankabut construit le premier centre de superinformatique HPC au monde avec un co-cluster Ethernet et InfiniBand.

Lors du sommet, Huawei, en collaboration avec la section IEEE-UAE, Ankabut des Émirats arabes unis et CBK du Koweït, a publié le Livre blanc L3.5 Data Center Autonomous Driving Network.

CloudCampus 3.0

Huawei a encore amélioré ses offres CloudCampus 3.0 en dévoilant une série de produits phares, dont le premier point d'accès Wi-Fi 7 de classe entreprise AirEngine 8771-X1T, le commutateur central phare de nouvelle génération CloudEngine S16700 et la passerelle d'entreprise hyperconvergée 4 en 1 NetEngine AR5710.

Huawei CloudCampus 3.0 aide les entreprises à simplifier leurs réseaux de campus sous quatre aspects : accès, architecture, branche et exploitation et maintenance (O&M).

CloudWAN 3.0

Dans le domaine du WAN, Huawei continue d'innover dans des technologies telles que le SRv6, le FlexE Slicing et la mesure IFIT basée sur les applications, et toutes ces technologies reposent sur l'IPv6 amélioré. Huawei a encore amélioré ses offres CloudWAN 3.0 pour obtenir une connectivité agile, une expérience déterministe et une O&M agile, et a lancé un routeur d'agrégation multi-services à ultra-haute densité, le NetEngine 8000 F8, pour améliorer la productivité numérique avec une connectivité agile.

Grâce à l'aide de Huawei, la province du Gauteng a déployé avec succès le premier réseau privé 100GE d'Afrique du Sud, le GBN.

Le futur monde numérique est plein d'incertitudes. Comme le dit le dicton, « Si vous voulez aller vite, allez-y seul. Si vous voulez aller loin, allez-y ensemble ». Conscient de cela, Huawei préconise fortement les partenariats et continuera de coopérer et d'innover avec davantage de clients et de partenaires dans le domaine de la communication de données. Vincent Liu, président du département des ventes de solutions et de marketing du réseau mondial d'entreprises de Huawei, a souligné que Huawei a mis en place de nombreux laboratoires d'innovation conjoints régionaux et OpenLabs. Grâce à ces laboratoires, Huawei est bien placé pour innover conjointement avec des clients issus de secteurs tels que les services publics, le pétrole et le gaz, l'électricité, la finance, l'éducation et les FAI. Ces efforts concertés portent leurs fruits dans de nombreux scénarios d'application à forte valeur et donnent des résultats remarquables. À ce jour, Huawei a déjà formé et certifié 188 000 ingénieurs en communication de données, fournissant ainsi un vaste bassin de talents en TIC pour la transformation numérique dans tous les secteurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1921355/image_986294_38236382.jpg

