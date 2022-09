La solution de réseau ferroviaire urbain intelligent de Huawei est dévoilée à l'InnoTrans 2022

BERLIN, 24 septembre 2022 /PRNewswire/ -- L'InnoTrans 2022 s'est tenu du 20 au 23 septembre à Berlin, en Allemagne. Lors du salon, Huawei a présenté ses applications, ses pratiques et ses succès d'innovation dans la construction et le déploiement de transports ferroviaires intelligents. Dans la zone d'exposition dédiée à la « Numérisation de l'infrastructure ferroviaire », Huawei a présenté des solutions complètes de transports ferroviaires urbains intelligents, parmi lesquelles un réseau de communication sol-train WI-FI 6, une gare intelligente et des solutions d'inspection intelligentes.

L'innovation du Wi-Fi 6 accélère la transformation numérique vers le transport ferroviaire urbain intelligent

En ce qui concerne le transport ferroviaire urbain, l'exploitation entièrement automatisée des trains nécessite des services de liaison en temps réel gourmands en bande passante tels que les PIS.

Le réseau de communication sol-train WI-FI 6 de Huawei met à profit de nombreuses innovations technologiques et permet une liaison en temps réel avec jusqu'à 1,4 Gbit/s de bande passante à une vitesse de 160 km/h. De plus, le passage en douceur vers l'Internet mobile assure une liaison stable pour les services sol-train. La solution de Huawei est à la pointe de la transmission en continu, à large bande passante et à faible latence de tous les services, facilitant l'exploitation automatisée des trains urbains et assurant la sécurité des déplacements des citoyens.

Les gares intelligentes améliorent considérablement l'expérience voyageur

Dans les gares urbaines, afin d'assurer le fonctionnement des CCO, il faut un réseau de communication de données permettant de connecter les terminaux situés dans toute la gare au CCO.

Le réseau de campus intelligent bas-carbone de Huawei offre une architecture simplifiée unique comprenant un interrupteur central et des appareils radio prêts à l'emploi, remplissant l'objectif « un appareil, un réseau ». La technologie PoE optique-électrique de pointe permet d'utiliser des PoE++ fournissant 60 W à des distances de 300 mètres. Le câblage unique permet une évolution progressive pour les 15 prochaines années, et la conception écologique et écoénergétique permet de déployer des services durables en station.

Les réseaux IP intégrés permettent le fonctionnement de réseaux ferroviaires urbains à lignes multiples

Le réseau urbain ferroviaire intelligent de Huawei utilise la technologie de découpage rigide du réseau avec FlexE pour centraliser le transport et l'isolation sûre des systèmes ferroviaires urbains, notamment les systèmes AFC, PIS et ACS. Il permet une transmission de données intraligne et interligne stable à large bande passante, une migration rapide des services ferroviaires urbains vers le cloud, une affectation des ressources à la demande et une évolutivité flexible, permettant aux clients transformer les opérations, passant d'une ligne unique à des lignes multiples.

Actuellement, les solutions de transport ferroviaire urbain intelligent de Huawei ont été déployées sur plus de 300 lignes urbaines. À l'avenir, Huawei continuera sa percée dans le secteur ferroviaire urbain en tirant pleinement parti de ses prouesses techniques et de son expérience en matière de transformation numérique.

Au cours de l'InnoTrans 2022, Huawei a organisé le 9e Sommet mondial du rail le 22 septembre au Grand Hyatt de Berlin pour étudier les moyens les plus efficaces d'encourager la numérisation du rail d'avenir pour créer une nouvelle valeur ensemble.

