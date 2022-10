La solution de services de mobilité inclusive AutoCrypt EQ remporte le prix de « l'innovation de l'année en matière de covoiturage » aux 2022 AutoTech Breakthrough Awards

SÉOUL, Corée du Sud, 18 octobre 2022 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT, un fournisseur mondial de solutions de pointe en matière de cybersécurité automobile et de mobilité, attire la reconnaissance de l'industrie pour sa solution de services de mobilité inclusive, AutoCrypt EQ, car elle a été annoncée comme étant « l'innovation de l'année en matière de covoiturage » lors des 2022 AutoTech Breakthrough Awards, organisés par AutoTech Breakthrough, une organisation indépendante d'intelligence du marché spécialisée dans l'industrie technologique automobile. En 2020 et en 2021, AUTOCRYPT a été choisi par AutoTech Breakthrough comme « entreprise de cybersécurité automobile de l'année ».

AutoCrypt EQ est une suite complète d'offres de services de mobilité dédiée à la création de plateformes de services inclusives et sans obstacles pour les partenaires et les clients. En proposant une offre complète qui couvre la planification des services, l'intégration de la gestion de la flotte, la conception de l'interface utilisateur et de la marque, ainsi que le développement d'applications, AutoCrypt EQ apporte un service entièrement géré aux opérateurs de mobilité qui souhaitent servir les personnes ayant des difficultés de mobilité et des besoins d'accessibilité.

AUTOCRYPT a jusqu'à présent développé de nombreuses plates-formes de mobilité accessible populaires en Corée, notamment un service de transport en commun à accès facile, une application de cartographie de l'accessibilité et un bon de taxi pour les nouveaux parents, grâce à des partenariats avec les autorités locales, les entreprises et les hôpitaux. Cette nouvelle reconnaissance témoigne du succès de ces projets et des progrès réalisés en vue d'une expansion mondiale.

Daniel ES Kim, PDG d'AUTOCRYPT, a déclaré : « Nous sommes ravis d'être reconnus par AutoTech Breakthrough pour nos efforts considérables dans le développement de services de mobilité inclusifs. Nous avons toujours envisagé la mobilité universelle et nous continuerons à investir nos ressources pour en faire une réalité. » Concernant les projets futurs d'AutoCrypt EQ, il a ajouté : « Nous discutons actuellement des opportunités avec des ONG et des prestataires de soins de santé en Amérique du Nord et en Europe afin d'étendre la couverture mondiale d'AutoCrypt EQ. »

« Il n'est pas facile de servir une telle niche démographique, car cela nécessite beaucoup de planification et de développement supplémentaires, sans pouvoir facturer une prime », a déclaré Bryan Vaughn, directeur général d'AutoTech Breakthrough Awards. « AUTOCRYPT l'a rendu à la fois réalisable et financièrement viable grâce à sa technologie de gestion de flotte sécurisée. Son service axé sur les besoins et ses fonctions d'accessibilité la distinguent vraiment et font d'elle notre choix pour le prix de l'innovation de l'année en matière de covoiturage. »

En juin, AutoCrypt EQ a également été sélectionné comme l'un des deux seuls finalistes pour le prix du « fournisseur de services de mobilité de l'année » lors des Informa Tech Automotive Awards 2022, l'un des prix les plus prestigieux du secteur. En plus de construire des plateformes de services de mobilité, AUTOCRYPT a également pour priorité de rendre les routes plus inclusives en offrant des solutions de sécurité pour les piétons qui permettent aux usagers vulnérables de la route (VRU) de se joindre à l'écosystème V2X en utilisant leurs appareils mobiles, permettant une expérience de mobilité autonome vraiment sûre grâce à la coopération véhicule-infrastructure et véhicule-appareil.

Pour plus d'informations sur les offres de mobilité d'AUTOCRYPT, contactez [email protected] .

À propos d'AUTOCRYPT

AUTOCRYPT est l'acteur principal des technologies de sécurité pour l'automobile et la mobilité intelligente, ouvrant la voie aux systèmes de transport intelligents coopératifs (C-ITS) et à la conduite autonome grâce à une approche holistique à plusieurs niveaux. Grâce à des solutions de sécurité pour V2X, V2G (y compris la sécurité PnC), les systèmes embarqués et les systèmes de gestion de flotte, AUTOCRYPT garantit que la sécurité est prioritaire et optimisée avant que les véhicules ne prennent la route.

SOURCE Autocrypt Co., Ltd.