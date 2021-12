La solution de stockage d'énergie Huawei Smart String permet à Haitai Solar d'alimenter le premier laboratoire de certification photovoltaïque du Hebei

La solution intelligente PV+stockage de Huawei a surpassé celle de ses concurrents en matière de sécurité, de fiabilité, de réputation sur le marché, d'influence de la marque et d'avantages économiques.

« La sécurité est notre principale préoccupation et la raison principale pour laquelle Haitai Solar a choisi l'ESS de Huawei. Il offre une protection à quatre niveaux et des fonctions d'alerte proactive, ce qui nous a impressionnés », a déclaré le responsable de la division commerciale du stockage de l'énergie de Haitai Solar. Huawei et Haitai Solar continueront à multiplier les échanges techniques et à travailler en étroite collaboration dans le secteur du stockage de l'énergie.

Le système est en service depuis plus d'un mois et a pu constater les avantages satisfaisants apportés par la solution de stockage d'énergie Smart String de Huawei. Selon le responsable du projet, l'ESS se charge lorsque les prix de l'électricité sont bas et se décharge lorsque les prix de l'électricité sont élevés. Si l'ESS se charge et se décharge une fois par jour sur la base de la différence de prix actuelle entre le pic et la vallée à Tangshan, l'investissement peut être récupéré en huit ans environ. Si la différence de prix entre les pics et les vallées augmente, la période de retour sur investissement sera encore plus courte. La durée de vie de l'ensemble du système est d'au moins 15 ans, ce qui procure de grands avantages économiques.

Par rapport aux solutions d'autres fournisseurs, l'ESS de Huawei met en œuvre une gestion affinée au niveau du pack de batteries et augmente la capacité de charge et de décharge de plus de 15 %. De cette façon, il augmente les revenus et peut récupérer les coûts plus rapidement.

Cependant, avec l'augmentation du prix du charbon et le renforcement du contrôle du volume et de l'intensité de la consommation d'énergie, de nombreuses provinces du pays ont renforcé les restrictions sur l'utilisation de l'énergie, ce qui a conduit de nombreuses entreprises à annoncer une réduction ou une suspension de la production. La solution de stockage d'énergie de Huawei utilisée dans ce projet est bien intégrée aux modules PV précédemment installés. Les modules PV chargent l'ESS pendant les pics de production d'énergie PV, et l'ESS se décharge pendant les pics de consommation d'énergie. De cette façon, la capacité de production de l'entreprise est plus résiliente, davantage d'énergie verte est utilisée et la surcharge du réseau est réduite.

Huawei Digital Power s'engage à intégrer les technologies numériques et d'électronique de puissance pour construire une solution PV+stockage intelligente, plus efficace, stable et sûre, et à promouvoir la révolution énergétique pour un avenir meilleur et plus vert avec les partenaires industriels.

Haitai Solar est une entreprise de haute technologie axée sur l'énergie verte, avec cinq divisions commerciales : Modules photovoltaïques, centrales électriques à l'échelle des services publics, supports photovoltaïques, stockage d'énergie et énergie hydrogène. Depuis sa création en 2006, l'entreprise s'est engagée à fournir systématiquement plus de valeur à ses clients internationaux. En tant que fournisseur de nouvelles énergies intelligentes, Haitai Solar continuera à promouvoir le développement des nouvelles énergies par la qualité et le développement technologique afin de mener la révolution de l'énergie verte.

Huawei Digital Power couvre plusieurs domaines d'activité : photovoltaïque intelligent, installations de centres de données, alimentation de sites, mPower, alimentation embarquée et énergie intelligente intégrée. Huawei Digital Power dessert un tiers de la population mondiale dans plus de 170 pays et régions. La vision de l'entreprise est d'intégrer les technologies numériques et d'électronique de puissance, de développer une énergie propre et de permettre la numérisation de l'énergie afin de conduire la révolution énergétique pour un avenir meilleur et plus vert.

