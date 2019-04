La solution Flowmon de surveillance et de sécurité du réseau est disponible sur la Place de marché Microsoft Azure

En tant que système nerveux de toute entreprise moderne, l'infrastructure réseau doit assurer en permanence des services clientèle et commerciaux de qualité requise. Pour éviter une détérioration du rendement du réseau, les risques en matière de disponibilité et les menaces en termes de sécurité ayant des conséquences directes sur la satisfaction des clients et des utilisateurs et donc sur les objectifs commerciaux et la réputation, les entreprises doivent suivre le trafic réseau et comprendre ce qui s'y passe.

Pavel Minarik, le directeur de la technologie de Flowmon Networks, a déclaré: « La solution Flowmon pour Azure offre une visibilité de nouvelle génération du trafic réseau dans les environnements informatiques hybrides. Les entreprises qui migrent leurs activités vers le cloud peuvent désormais profiter d'une telle visibilité pour optimiser le rendement de l'infrastructure sous-jacente et tirer le meilleur parti de la transformation numérique. »

La solution Flowmon de surveillance et de sécurité du réseau permet d'identifier efficacement l'avarie du réseau, de réparer rapidement les incidents, de produire des rapports, de planifier des capacités, mais aussi de détecter des anomalies indésirables touchant le trafic et des cybermenaces contournant les outils reposant sur les périmètres et les signatures. Les clients disposent désormais d'une souplesse totale pour décider d'héberger leur solution de surveillance et d'analyse réseau dans le cloud ou sur site sous forme virtuelle ou matérielle. Si le client utilise des services en mode IaaS, Flowmon permet de prendre le contrôle du trafic sur le cloud, en reflétant le trafic grâce à Microsoft Azure vTAP.

« Nous fournissons à nos clients un véritable outil de surveillance du rendement du réseau centré sur le cloud. Si les clients utilisent un environnement hybride ou multi-cloud, Flowmon sert uniquement de vitre assurant une visibilité du trafic dans différents environnements depuis un seul tableau de bord », a-t-il ajouté.

La Place de marché Azure est un marché en ligne permettant l'achat et la vente d'applications SaaS (logiciel en tant que service) et d'ensembles de données de première catégorie. Il permet de mettre en relation les entreprises souhaitant des solutions innovantes et reposant sur le cloud, avec des partenaires qui ont développé des solutions prêtes à l'emploi.

Flowmon pour Azure est disponible en mode « Apportez votre propre partenaire ». Les licences doivent être achetées chez les partenaires fournisseurs de Flowmon.

À propos de Flowmon Networks

Flowmon Networks met au point des produits pour la surveillance du comportement des réseaux et leur sécurité à l'aide de données provenant du flux de trafic.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/869667/Pavel_Minarik_CTO_Flowmon_Networks.jpg)

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/590352/Flowmon_Networks_Logo.jpg)

Contact:

Lukas Dolnicek

RP et communications

Tél. +420-530-510-616

lukas.dolnicek@flowmon.com

Related Links

https://www.flowmon.com



SOURCE Flowmon Networks